Gas e luce, come risparmiare sulle bollette con i nuovi aggiornamenti tariffari

Buone notizie in arrivo per i consumatori: calano le bollette del gas. Grazie all’aggiornamento tariffario di Arera per il mese di aprile, le famiglie considerate "vulnerabili" potranno beneficiare di una riduzione della spesa per il gas. Per un consumo annuo medio di 1.100 metri cubi, la bolletta scende a 1.187 euro, con un risparmio di 105 euro rispetto a marzo, a parità di prezzi.

Il risparmio

Secondo quanto riportato dal Codacons, se il consumo di gas rimane invariato, il nuovo aggiornamento delle tariffe porta a un risparmio significativo per gli utenti vulnerabili. In particolare, il costo medio della bolletta si attesta su un valore inferiore rispetto ai mesi precedenti, rendendo meno pesante la gestione della spesa energetica per le famiglie in difficoltà economiche.

I prezzi del gas

Tuttavia, nonostante questa riduzione, i prezzi del gas restano decisamente superiori rispetto al periodo pre-crisi energetica. Rispetto ad aprile 2021, infatti, il costo del gas è aumentato del 47%, con un maggior esborso medio di circa 379 euro per nucleo familiare. Questo dato sottolinea come, nonostante i miglioramenti, le tariffe continuino ad essere significativamente più alte rispetto a quattro anni fa. Se si considera anche la spesa per l’energia elettrica, la situazione rimane ancora impegnativa per le famiglie vulnerabili. Con un consumo di 2.000 kWh annui per la luce, la bolletta media complessiva per un utente vulnerabile raggiunge i 1.798 euro all’anno, somma che include sia la fornitura di gas che quella elettrica.

Risparmiare sulla bolletta

Nonostante la riduzione della spesa per il gas, molte famiglie cercano soluzioni per abbattere ulteriormente le bollette. Per esempio, ottimizzare l’uso del riscaldamento può fare una grande differenza. Abbassare di pochi gradi la temperatura ambiente durante l’inverno, o utilizzare termostati programmabili, permette di ridurre i consumi senza compromettere il comfort. Inoltre, abitudini quotidiane come spegnere le luci quando non sono necessarie, evitare di lasciare dispositivi in standby e scegliere elettrodomestici a basso consumo energetico, sono scelte che nel lungo periodo aiutano a ridurre i costi. Investire in soluzioni per migliorare l’isolamento della propria abitazione, come finestre a doppio vetro o termocoperte, permette di mantenere la casa calda più a lungo senza dover aumentare il riscaldamento.

In aggiunta, confrontare le offerte di diversi fornitori di gas e luce potrebbe portare a tariffe più vantaggiose, specialmente per i consumatori vulnerabili. Infine, anche se l’investimento iniziale è significativo, l'installazione di pannelli solari rappresenta una soluzione a lungo termine per ridurre i costi legati all’energia elettrica.