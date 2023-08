Hacker e conti correnti: come prestare attenzione ai cyberattacchi

Il periodo estivo è stato particolarmente ricco di attacchi hacker. Le vittime principali sono gli istituti di credito italiani, nello specifico i servizi finanziari e le assicurazioni costituiscono il 12% delle truffe online. Inoltre è stato osservato un aumento nel numero delle violazioni durante le vacanze e un coseguente calo dell’attenzione degli utenti. Infatti su 1062 siti di phising, il fenomeno consiste nell’attacco informatico in cui viene inviata una e-mail malevola scritta appositamente con lo scopo di spingere la vittima a cadere in una trappola, ben 128 hanno colpito le banche del Belpaese tra giugno e luglio. I dati rilevati da Ermes Cyber Security, azienda informatica italiana, descrivono uno scenario particolarmente preoccupante per la sicurezza finanziaria online. Ecco i consigli per evitare di cadere in hackeraggi bancari.

Password complesse

La prima linea di difesa contro gli hacker è una password forte. È sconsigliato utilizzare parole d'ordine ovvie come "123456" o "password". È bene invece optare per keyword complesse che includano lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Inoltre è meglio non utilizzare informazioni personali facilmente rintracciabili, come date di nascita o nomi di amici e parenti. Infine ogni account bancario dovrebbe avere una password unica, in modo che se una dovesse essere compromessa le altre rimarrebbero al sicuro.

Autenticazione a due fattori

L'autenticazione a due fattori è un ulteriore strato di sicurezza che richiede un secondo passo oltre alla password per accedere al tuo account. Questo potrebbe essere un codice inviato allo smartphone tramite un'app o un SMS. Attivare il 2FA rende molto più difficile per gli hacker entrare nel conto corrente anche se i malintenzionati sono in possesso delle credenziali di accesso.

Truffe telefoniche

Può capitare che vengano richieste delle informazioni sensibili o finanziarie tramite telefonate inaspettate. I truffatori fingono di rappresentare istituti finanziari o governativi per ottenere i dati necessari al fine di accedere ai conti bancari. È bene fare molta attenzione a queste dinamiche e non fornire telefonicamente elementi che potrebbero consentire l’ingresso alla propria sezione bancaria.

Attenzione alle reti Wi-Fi pubbliche

Le reti Wi-Fi pubbliche sono spesso meno sicure e possono essere facilmente intercettate dagli hacker. È sconsigliato accedere agli account bancari quando si è connessi a reti pubbliche non protette. È bene utilizzare una connessione VPN (Virtual Private Network) per crittografare il proprio traffico quando si naviga su reti pubbliche. Spesso le app finanziarie prevedono già un sistema specifico di protezione. Quando vengono fornite informazioni personali online è bene assicurarsi che il sito web sia sicuro. A questo proposito il consiglio è quello di controllare sempre che ci sia l'icona del lucchetto nella barra degli indirizzi e verificare che l'URL inizi con "https". Questo indica una connessione crittografata, rendendo più difficile per gli hacker intercettare i dati.