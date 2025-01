I 10 viaggi più convenienti del 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di opportunità per chi desidera viaggiare spendendo meno. Skyscanner ha stilato una classifica delle mete più convenienti da raggiungere, evidenziando un calo significativo delle tariffe aeree verso destinazioni solitamente costose. Tra queste, Giappone, Australia e Canada emergono come le scelte più interessanti per chi vuole esplorare il mondo senza superare il budget.

Le città più economiche

Pianificare un viaggio economico è più semplice grazie ai dati aggiornati sulle destinazioni con il maggiore calo dei prezzi dei voli. Secondo una classifica stilata da Skyscanner, alcune delle mete più ambite del mondo hanno registrato un significativo abbassamento delle tariffe aeree. Ecco la lista delle destinazioni con le migliori opportunità di risparmio, basata su voli di andata e ritorno in classe Economy rispetto allo scorso anno:

1. Nagoya, Giappone: -31%

2. Budapest, Ungheria: -28%

3. Oakland, Nuova Zelanda: -24%

4. Göteborg, Svezia: -23%

5. Pechino, Cina: -21%

6. Brisbane, Australia: -19%

7. Biarritz, Francia: -19%

8. Marrakech, Marocco: -18%

9. Vancouver, Canada: -17%

10. Berlino, Germania: -16%

Le tratte e i prezzi

La diminuzione dei prezzi su alcune tratte aeree ha reso destinazioni solitamente meno accessibili alla portata di un numero maggiore di viaggiatori. A contribuire alla riduzione dei costi sono stati diversi elementi, tra cui l’introduzione di nuove rotte con partenza dall’Italia. Un esempio emblematico è il Giappone, ora collegato direttamente a Tokyo tramite voli diretti.

Dove risparmiare

Quando si pianifica una vacanza, il costo del volo rappresenta una delle spese più significative, incidendo fino al 62% sul budget complessivo. Per questo motivo, risparmiare sulla scelta della rotta può permettere di destinare una parte del budget a esperienze uniche nei luoghi visitati o a migliorare la qualità dell’alloggio.

In alcune destinazioni, può essere utile considerare l’aggiunta di un’assicurazione sanitaria, soprattutto per mete più lontane o esotiche, o prevedere un bagaglio extra per portare a casa ricordi e souvenir, come accade spesso in Paesi come Cina e Giappone. Oltre al volo, anche il costo dell’alloggio può pesare significativamente, rappresentando circa il 58% del budget, mentre spese come cibo e bevande incidono per circa il 26%, a seconda della durata del soggiorno.