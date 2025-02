Tutti i bonus da richiedere con l’Isee nel 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche per il 2025 sono tanti i bonus a cui le famiglie e i contribuenti italiani possono accedere in relazione al proprio Isee.

La legge di bilancio ha introdotto, inoltre, tante novità a partire dalle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Quindi meglio informarsi e capire bene come muoversi per accedere alle agevolazioni previste.

Vediamo i bonus principali con le soglie Isee di riferimento.

Assegno di Inclusione

Per le famiglie con reddito non superiore a 10.140 euro è possibile effettuare, all’Inps, la richiesta per ottenere l’Assegno di Inclusione (Adi), un sostegno economico erogato sulla Carta Adi. La misura è condizionata all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa e al possesso di alcuni requisiti.

Rispetto al 2024, la soglia è stata alzata da 9.360 euro a 10.140 euro, rendendo la misura accessibile a un maggiore numero di famiglie.

Bonus figli, nascite ed asilo nido

Per le famiglie con Isee non superiore a 17mila euro è prevista l’erogazione della quota massima prevista (200 euro) per l’Assegno Unico per i figli a carico. Inoltre, le madri con Isee non superiore a 20.221,13 euro possono accedere all’Assegno di maternità di base, prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’Inps.

Invece per le famiglie con reddito compreso tra 25mila e 40mila euro è possibile accedere, con differenti somme, al bonus asili nido. A questo si associa anche il Bonus nascite 2025 sempre corrisposto dall’Inps.

Bonus bollette e carta dedicata a te

Le famiglie con Isee non superiore a 9.530 euro ed un massimo tre figli a carico possono accedere al bonus bollette; l’Indicatore non deve essere superiore a 20mila euro, invece, per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

Assegno universale anziani

Dallo scorso 2 gennaio è possibile richiedere l’Assegno universali anziani, rivolto agli ultraottantenni non autosufficienti con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e un Isee non superiore a 6mila euro.

Altri bonus

Sono presenti, inoltre, altri bonus a cui è possibile accedere tra cui il Bonus psicologo rivolto ai contribuenti con Isee non superiore a 50mila euro.

L’Isee non deve essere superiore a 17mila euro per accedere, invece, al Bonus animali domestici.

Per gli studenti universitari fuori sede è previsto un contributo per spese di locazione se appartenenti a un nucleo

familiare con Isee non superiore a 20mla euro.

Infine, per le attività sportive e ricreative dei ragazzi tra 6 e 14 anni facenti parte di nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro, sarà disponibile un contributo.