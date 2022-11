Inflazione, ecco le città e le regioni più care d’Italia

L'impennata dell'inflazione sta producendo significativi aumenti dei prezzi, ma non tutte le città presentano la stessa situazione. Elaborando i dati relativi al fenomeno pubblicati dall'Istat, l’Unione Nazionale Consumatori è stata in grado di stilare una lista delle città e delle regioni dello Stivale dove si è registrato il caro vita più alto nel mese di ottobre.

Sul podio due città dell'Emilia Romagna

Osservando la tabella prodotta da Unc, troviamo sul podio Ravenna, con un’inflazione salita del 13,9%. Questo porta naturalmente a un incremento della spesa, con una media di circa 3.359 euro su base annua per famiglia.

A seguire abbiamo Bologna, cui spetta il secondo posto. L'inflazione per il mese di ottobre ha toccato + 13,2%, con un rincaro medio per le famiglie pari a 3.293 euro. Al terzo posto troviamo invece Bolzano, che ha registrato un aumento dei prezzi del 12,3%, con una spesa pari a 3.269 euro annui per una famiglia media.

Catania ha l'inflazione più alta

Subito fuori dal podio troviamo al quarto posto Milano, con un aumento dei prezzi dell'11,7% e un rincaro nella spesa calcolabile circa 3.176 euro per famiglia tipo. A registrare un primato, invece, è la città siciliana da Catania, con l'inflazione più alta di tutta Italia. Parliamo infatti di un +15,6%, con una spesa di 3.097 euro per famiglia. A confermare il trend di inflazione più alta per le città siciliane sono Palermo e Messina, rispettivamente al secondo e al terzo posto per dato più alto a livello nazionale. Palermo ha registrato una crescita dell'inflazione del +14,9%, mentre Messina del +14,1%. Dal punto di vista della spesa media a famiglia, invece, il capoluogo siciliano è a 2.958 euro medie, mentre Messina 2.689 euro medie. Nella classifica delle città più care d'Italia, dunque, le due si collocano all'undicesimo e al diciannovesimo posto.

La Capitale e la città più virtuosa

Nella classifica delle città più care d'Italia Roma si colloca al ventesimo posto, con un aumento dei prezzi stimato del 11,3% e una spesa media per famiglia tipo di 2.646 euro. La città più virtuosa, invece, è Potenza, con un’inflazione del 9,1% e una spesa per una famiglia media di 1.797 euro.

Le regioni più costose

Con un'inflazione di +11,9%, il Trentino risulta essere la regione al primo posto per aumento dei prezzi. A seguire troviamo l’Emilia Romagna, con un'inflazione del + 12,5%, e l’Umbria, in cui si è registra un +12,7%.