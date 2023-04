Gli influencer diventano ricchi spiegando come arricchirsi

Uno su mille ce la fa, cantava Gianni Morandi, ma oggi, secondo tantissimi influencer e guru del web, tutti hanno la possibilità di farcela e diventare ricchi e famosi, proprio come loro. Il miglior modo per “istruire” al successo? Vendere la propria storia e i propri consigli. Saranno davvero così efficaci? Il caso di una donna che ha pagato diciottomila dollari per un corso di life coaching senza ricevere il servizio promesso fa dubitare.

Miss Excel ed il corso da 997 dollari

Un caso notevole riguarda Kat Norton, bionda trentenne e influencer, conosciuta come "Miss Excel". Nel 2020 Kate iniziò a propinare informazioni su come utilizzare Microsoft Excel sulle note di balletti registrati tramite il social TikTok. In pochi mesi la regina del software di Microsoft riuscì a lanciare la sua classe digitale: Excelerator. Si tratta di un corso composto da 100 video tutorial, tutti della durata inferiore a 100 minuti e venduto al prezzo di 297 dollari per la parte dedicata ad Excel, mentre il corso completo dedicato a tutta la suite Microsoft Office ammonta a 997 dollari. Questo è solo un esempio di uno dei corsi venduti online che hanno avuto successo e fatto guadagnare influencer improvvisati e non.



I corsi come sostituti scolastici?

Il caos di Teachable, la piattaforma LMS e-learning per creare e vendere corsi e coaching online, fa riflettere. Teachable ha consentito a Dominique, creatore digitale, di vendere corsi di francese impartiti da un americano. Il corso costa 199 dollari e fino ad ora è stato seguito da più di 5000 persone. La piattaforma non la si vuole considerare una sostituta dell’istruzione superiore ma, come spiega Mark Haseltine, direttore generale di Teachable, intende integrarsi al mondo scolastico, offrendo agli studenti una soluzione che funzioni con loro e la loro vita.

Un mondo che pone diversi punti interrogativi e si mette a confronto con la tradizionale istruzione scolastica.

Emily Hund, un ricercatore del Center on Digital Culture and Society presso la Annenberg School for Communication dell'Università della Pennsylvania, racconta in un intervista che spesso gli accademici non vedono gli influencer come i migliori professori, alcuni hanno una formazione legittima, altri no, ma hanno la capacità di descriversi come esperti credibili e competenti.



Truffe da diciottomila dollari

Non sempre i corsi offrono ciò che promettono e spesso la truffa presenta un conto salato. È il caso di una donna che si è iscritta ad un corso online creato da Brooke Castillo, influencer di auto-aiuto. Lo stesso Castillo descrive il suo corso come “la Yale delle scuole di Life coaching”. La donna ha raccontato al Guardian di essersi resa conto della truffa quando ha notato che la maggior parte dei materiali del corso erano frutto di continui ricicli di contenuti già presenti sul sito di Castillo. Inoltre gli insegnanti erano spesso assenti e distratti.