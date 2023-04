Inps lancia il portale unico per l'Isee, cosa c'è da sapere

Un unico servizio online che raduna le varie modalità di acquisizione dell'Isee precompilato e non precompilato: l'Inps presenta il nuovo portale studiato ad hoc per semplificare il rilascio dell'Indicatore della situazione economica equivalente ai contribuenti italiani, privilegiando l'utilizzo della modalità precompilata. Il sito "indirizza agevolmente alla stesura dell'Isee precompilato, la modalità prescelta da oltre l'80 per cento dei cittadini che hanno redatto la loro dichiarazione online" , dichiara in una nota l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Semplificazioni

Tra le novità più rilevanti ai fini della semplificazione, quella del superamento della necessità per il dichiarante di inserire gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali relativi agli altri componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare. Da ora in poi l'autorizzazione alla precompilazione dei dati che riguarda questi ultimi, può essere concessa da loro stessi mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell'Isee con la propria identità digitale, vale a dire Spid almeno di 2° livello, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Informazioni precompilate

I dati precaricati forniti per ciascun componente del nucleo familiare sono i seguenti:

1) Reddito complessivo Irpef e altri redditi;

2) Spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa;

3) Contratto di locazione (canone annuo ed estremi di registrazione del contratto);

4) Patrimonio immobiliare detenuto in Italia;

5) Patrimonio mobiliare detenuto in Italia (saldi finali e giacenze medie incluse);

6) Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a Irpef ed erogati direttamente dall'Inps, nei casi previsti dalla normativa.

I dati in questione possono essere accettati integralmente oppure modificati, ad eccezione dei trattamenti erogati dall'Inps e delle componenti già dichiarate dal contribuente ai fini fiscali. Sarà necessario ovviamente fornire l'assenso al precaricamento di tali informazioni, che vengono tratte dalla più recente Dsu presentata all'Inps.

I servizi

Dopo aver effettuato l'accesso al portale, dando il consenso al trattamento dei dati personali, si potrà consultare una dichiarazione già presentata o compilarne una nuova, scegliendo una o più opzioni tra le varie prestazioni disponibili, tra cui l'assegno unico e universale, il reddito o la pensione di cittadinanza, i servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni, le prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili, il servizio alla persona e lo studio universitario.

Sulla base delle selezioni effettuate, verrà proposta automaticamente la Dsu mini o la Dsu integrale, necessaria per richiedere l'Isee università, l'Isee socio-sanitario in presenza di disabili anche ricoverati, l'Isee minorenni in presenza di genitori non coniugati e non conviventi. Tramite la Dsu integrale si ottengono quindi più indicatori presentando un'unica dichiarazione, e grazie alla modalità precompilata sarà possibile ottenere l'attestazione Isee in modo immediato.

Per agevolare il passaggio al nuovo metodo, sul sito sono presenti tre tutorial con slides e i link di collegamento a una serie di video esplicativi che aiutano a effettuare la compliazione per le varie tipologie di Isee.