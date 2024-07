Ita-Lufthansa: cosa accade ora

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il sì della Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa è importante capire cosa accadrà ora. Sono state imposte delle condizioni specifiche per tutelare la concorrenza nello scalo di Milano-Linate sulle rotte di corto raggio tra l'Italia e l'Europa centrale e sui lunghi collegamenti tra Fiumicino e il Nord America con l'apertura alle compagnie rivali. Ecco quindi quali sono gli impegni che il Mef e Lufthansa hanno preso.

Cosa accadrà ora

Il gigante dei cieli tedesco comprerà una quota del 41% di Ita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite un aumento di capitale di 325 milioni di euro. Successivamente, entro il 2033, aumenterà la sua partecipazione fino al 100% della nuova compagnia creata dopo il flop di Alitalia, per un investimento totale di 829 milioni di euro. Abbiamo approfondito il caso in questo articolo.

Slot e overlap

L'accordo prevede che vengano rilasciati 192 slot settimanali in inverno e 204 in estate, complessivamente si tratta di 15 coppie di slot giornaliere per complessivi 30 voli in partenza e in arrivo. Per quanto riguarda le rotte intraeuropee con overlap diretto, l’accordo prevede che venga concesso l'ingresso di un vettore concorrente sulle rotte tra Roma Fiumicino e Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Bruxelles e Amburgo; tra Milano Linate e Francoforte e tra Milano (Linate o Malpensa, in base alle preferenze del beneficiario) e Düsseldorf, Amburgo, Bruxelles e Vienna. Mentre per le rotte intraeuropee con overlap indiretto è previsto l'aumento della concorrenza anche tramite accordi di collaborazione per un periodo di 5 anni con i beneficiari sulle rotte Bari-Monaco di Baviera, Napoli-Francoforte, Brindisi-Düsseldorf (in estate), Bari-Francoforte (in inverno), Bari-Amburgo (in estate), Cagliari-Monaco di Baviera (in estate), Napoli-Düsseldorf (in inverno) e Napoli-Amburgo (in estate).

Rotte di lungo raggio

Nel contesto delle rotte di lungo raggio tra Italia e Stati Uniti, ci sono delle regole specifiche da seguire. Per le rotte tra Roma Fiumicino e Washington, San Francisco e Toronto (questa ultima solo in estate), si stabilisce che un vettore concorrente possa entrare in gioco con voli diretti oppure facilitare i collegamenti indiretti attraverso accordi specifici o voli di feederaggio operati da ITA Airways o Lufthansa. Tali collegamenti indiretti, passando per altri hub europei (come Parigi, Madrid, Amsterdam, Lisbona), non devono aggiungere più di 3 ore rispetto al volo diretto di ITA Airways, con tempi di connessione fino a 2 ore se la connessione avviene in Europa.

Se la connessione avviene in Nord America, la durata complessiva non deve superare le 4 ore, con tempi di connessione non superiori a 3 ore. Se il vettore concorrente opera già su queste rotte, il collegamento sarà considerato migliorato se i tempi di connessione vengono ridotti di almeno 60 minuti.