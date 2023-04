Arriva il biglietto "aereo-treno": ecco come funziona

Combinare tratte aeree e quelle ferroviarie non sarà più un tabù ma un'importante possibilità per tanti passeggeri: Ita Airways e Trenitalia hanno stretto una collaborazione per un unico biglietto "due in uno": si vola, si arriva in aeroporto e con lo stesso ticket si può anche prendere un treno oppure fare l'esatto contrario, recandosi cioé in aeroporto dopo un viaggio in treno con un unico tagliando.

Cos'è AccesRail

Al momento la possibilità per questa opzione vede numerose stazioni ferroviarie che Ita ha elencato qui ma soltanto da e per l'aeroporto di Roma Fiumicino. " Grazie alla tecnologia AccesRail è ora possibile acquistare le tue tratte aeree e ferroviarie in un biglietto combinato e viaggiare verso un maggior numero di città passando comodamente dal treno all’aereo e viceversa ", ha scritto in un comunicato la compagnia italiana. AccesRail è il provider che combina biglietto Ita e del treno tramite accordi sottoscritti con alcune aziende ferroviarie europee.

Tramite smartphone o pc si può acquistare il biglietto che consente di spostarsi in treno e in aereo ricordandosi, però, che i check-in da effettuare saranno comunque due. Lo stesso discorso dei treni vale anche per le destinazioni europee con partenza e arrivo sempre dallo scalo romano. " Questo significa partire ad esempio da Padova con i Frecciarossa di Trenitalia, arrivare alla stazione ferroviaria dell’aeroporto di Roma Fiumicino, fare il check-in al desk dedicato per volare a Londra e raggiungere Edimburgo: tutto con un solo biglietto!", ha aggiunto Ita.

Dove chiedere informazioni

A Fiumicino è previsto un banco check-in dedicato aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19 anche in modalità "Drop-Off" per chi avrà già usufruito dei servizi online ed è a disposizione dei passeggeri che hanno un biglietto combinato treno-aereo con volo Ita verso destinazioni estere tra cui i passeggeri diretti negli Stati Uniti e in Israele. Il biglietto due in uno si potrà acquistare sul sito ita-airways.com o tramite app, nelle agenzie di viaggio, nelle biglietterie degli aeroporti e contattando il servizio clienti.

I passaggi sono molto semplici: si parte dalla ricerca di città di partenza e destinazione scegliendo la tipologia di servizio; a quel punto si potrà acquistare anche un ticket per il treno se il viaggio del passeggero proseguirà anche dopo (o prima) del volo. Ita sottolinea che " è possibile usufruire del servizio solo per voli internazionali e intercontinentali. Sono escluse le tratte domestiche ". ll check-in si può effettuare fino a 48 ore prima dell’orario di partenza previsto per i voli Internazionali e 24 ore prima del volo Intercontinentale.

Cosa succede con bagagli e ritardi

È importante spiegare ai passeggeri che i bagagli andranno ritirati per poi essere imbarcati sul volo o sul treno, non avverrà quindi nessun trasferimento automatico nella stazione ferroviaria o in aeroporto. Per quanto riguarda i posti a sedere, per il volo aereo sarà possibile scegliere la soluzione più comoda tra quelle disponibili mentre quest'opzione non è prevista per la tratta da effettuare con il treno che sarà assegnato automaticamente.

Trattandosi di due biglietti in uno va considerato anche il tema legato ai ritardi: se si perde il treno a causa del volo in ritardo, tramite il desk della compagnia nazionale si verrà riprogrammati sul primo treno utile successivo; viceversa, se si perde il volo aereo per un ritardato arrivo del treno, bisognerà andare nella biglietteria Ita ed essere riprogrammati sul primo volo utile successivo.