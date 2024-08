L’esecutivo rivoluziona le dogane. Ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Una “rivoluzione copernicana”, così il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha definito le misure approvate dal Cdm in merito alle dogane. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge omnibus, abbiamo parlato in questo articolo di tutte le misure, contenente misure su fisco e proroghe normative e altri quindici provvedimenti tra ddl, dlgs e Dpr, anche il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Alesse ha parlato di “vantaggio del sistema economico” riferendosi proprio alle novità dell'ente che gestisce. Ecco le novità.

Il testo

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente altri due decreti legislativi, portando il totale a 13. Riguardano le dogane e varie imposte indirette diverse dall'Iva. È stata semplificata la normativa doganale, riducendo un testo unico da oltre 300 articoli a 120. Inoltre il viceministro ha rassicurato che le detrazioni fiscali più importanti, come quelle per le spese sanitarie e le ristrutturazioni, non saranno toccate, mentre saranno valutate quelle di minore rilevanza.

Le novità

Durante il Consiglio dei ministri n. 90 del 26 luglio 2024, tra le altre cose, è stata avviata la revisione finale del decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali che integrano il codice doganale dell'Unione. Questo approccio punta a riorganizzare completamente il quadro normativo in linea con il diritto dell'UE, aggiornando le procedure doganali per rispondere a globalizzazione, aumento degli scambi internazionali, digitalizzazione e mercato unico europeo. Le modifiche principali riguardano la revisione del sistema sanzionatorio, la riscrittura delle norme sui controlli e accertamenti doganali, e il nuovo ruolo della Procura europea nelle contestazioni doganali.

Le parole di Alesse

Sul tema è intervenuto anche il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, commentando l’approvazione in Consiglio dei ministri delle nuova normativa che supera il vecchio TULD, ovvero il Testo Unico delle Leggi Doganali. Per Alesse “il Testo unico di riordino delle norme in materia doganale semplificherà la vita dei cittadini e degli operatori a tutto vantaggio del nostro sistema economico, che potrà finalmente beneficiare di una normativa moderna e in linea con il Codice doganale dell’Unione europea". "Il Governo ha reso più razionale e snello il quadro legislativo, semplificando le procedure amministrative e organizzative in ambito doganale.

Sono certo - ha concluso - che grazie a quest’iniziativa dall’importanza storica, che va nella direzione di un’Europa sempre più integrata e competitiva, i nostri scambi commerciali diventeranno ancora più veloci ed efficienti" .