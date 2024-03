Lavoro domestico, il 21 marzo arriva il click day: ecco cosa fare

Si avvicina il click day per colf, badanti e lavoratori non comunitari in settori come quelli del lavoro domestico, settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Il prossimo 21 marzo sarà possibile inoltrare, secondo quanto previsto dal Decreto Flussi, la domanda finalizzata ad ottenere permessi di soggiorno necessari ai datori di lavoro per acquisire i permessi finalizzati all’assunzione di lavoratori extracomunitari.

Ma di cosa si tratta e cosa si deve fare?

Entriamo più nel dettaglio.

Cos’è e il click day

Si tratta di una procedura telematica finalizzata all’ottenimento, da parte del datore di lavoro interessato ad assumere un lavoratore non comunitario, del permesso di soggiorno necessario all’ingresso nel nostro Paese e la successiva assunzione.

A stabilirlo è il Decreto Flussi, la misura attraverso cui si stabilisce il numero di lavoratori non comunitari che possono provenire dall’estero al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro italiano; tra i settori nevralgici c’è quello domestico per cui sono previsti 9.500 richieste

Chi può fare domanda e come farla

Per quanto riguarda i requisiti per fare domanda, il datore di lavoro interessato all’assunzione di un lavoratore straniero deve avere un reddito non inferiore a 20mila euro o 27mila euro in relazione alla dimensione del nucleo familiare; nel caso in cui, però, il datore dovesse essere affetto da patologie o disabilità non è tenuto al rispetto dei limiti reddituali.

Serve, però, l’asseverazione da parte di un professionista abilitato sia del reddito che delle condizioni contrattuali che saranno offerti al lavoratore che si vuole assumere.

Inoltre, c’è una verifica preventiva da fare presso il centro per l’impiego territorialmente competente nel territorio di residenza del datore, in quanto occorre accertarsi che non ci siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire quel posto di lavoro.

Le domande potranno essere presentate accedendo al sito dedicato tramite spid o Cie a partire dalle ore 9.00 del 21 marzo prossimo. Già a partire dalle ore 13.00 del 29 febbraio scorso è stato possibile precaricare le istanze di nullaosta in vista del click day ufficiale. Occorre fare attenzione però, perché i permessi saranno assegnati fino a esaurimento delle quote disponibili secondo l’ordine di prenotazione delle domande.

Qualche giorno prima, invece, sarà attivo il click day dedicato all’assunzione di lavoratori subordinati non stagionali provenienti da uno dei 35 Paesi con cui l’Italia ha specifici accordi di cooperazione. Invece, il 25 marzo sarà la giornata dedicata ai lavoratori stagionali.