Meta AI arriva su Whatsapp? Ecco le informazioni da non comunicare mai

L'AI approda ufficialmente su Whatsapp. Meta ha infatti introdotto il suo nuovo sistema di intelligenza artificiale nelle sue piattaforme social, tra queste anche l'app di messaggistica. Gli utenti possono accedere a Meta AI tramite un semplice pulsante situato nella schermata principale dell'app. Cliccando sull'icona, si apre una finestra di chat in cui è possibile interagire con l'AI, chiedendo qualsiasi cosa, proprio come avviene con altri chatbot come ChatGPT o Gemini. Ma quanto è sicuro questo strumento?

Le critiche

La novità ha suscitato diverse critiche da parte degli utenti. Molti non vedono la necessità di questa funzione e stanno cercando modi per disattivare o rimuovere l’icona associata. Il problema non riguarda solo la presenza dell’intelligenza artificiale, ma anche preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati personali. La condivisione di informazioni sensibili con il bot di Meta potrebbe comportare dei rischi se non si fa attenzione.

Mai fidarsi troppo dei chatbot

Un altro aspetto preoccupante è la tendenza degli utenti a fidarsi troppo dei chatbot, che spesso imitano la conversazione umana in modo realistico. Questo può far sembrare l’interazione sicura, ma è importante ricordare che Meta AI raccoglie e memorizza le conversazioni. Alcune delle informazioni condivise potrebbero non essere protette adeguatamente, mettendo a rischio la privacy dell’utente.

Attenzione alle informazioni personali

Inoltre, molte persone non si rendono conto che le informazioni personali potrebbero essere archiviate nei server di Meta senza il consenso esplicito dell’utente. Ad esempio, qualcuno potrebbe discutere dettagli finanziari o di salute con il bot, esponendo i propri dati a rischi.

La stessa attenzione va prestata quando si condividono credenziali di accesso o altre informazioni sensibili. Nonostante questi rischi, Meta AI offre vantaggi, come la possibilità di fare ricerche, generare immagini e automatizzare alcune azioni.