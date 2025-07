Milano, arriva il biglietto digitale unico per tutti i mezzi di trasporto: ecco come funzionerà

Una rivoluzione in arrivo potrebbe migliorare l’intera esperienza dei trasporti di Milano. Un unico biglietto digitale valido per tutti i mezzi: una svolta che renderà molto più comodo il trasporto nel capoluogo lombardo. Un unico sistema digitale di accesso e pagamento che sarà valido per autobus, treni, tram, metro e persino battelli. Ecco come funziona e quando inizierà questo nuovo progetto.

L'idea è stata presentata a Palazzo Lombardia nel corso del convegno ‘Il futuro digitale della mobilità’, dall'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente. L'obiettivo, fa sapere lo stesso assessore, è quello di partire con la sperimentazione nella seconda metà del 2026. Con l’obiettivo ultimo di arrivare a regime entro il 2028. Il progetto verrà gestito da Aria spa. Il traguardo sarebbe quello di “permettere a ogni cittadino di salire su un qualsiasi mezzo del trasporto pubblico lombardo usando una sola app, convalidare all'ingresso e all'uscita e pagare solo la tratta percorsa”, ha spiegato Lucente durante il convegno. Il progetto coinvolge tutti i mezzi di trasporto e, ovviamente, è pensato ad hoc per i pendolari della città. Soprattutto, se non solo, per chi è costretto ad usare in un solo percorso sia i treni, sia i mezzi Atm (in particolare le metro), costretti a fare più di un biglietto o pagare due volte.

Il sistema sfrutterà la particolare logica del ‘best fare’, calcolando automaticamente la tariffa più conveniente in base al viaggio effettuato.

“Il cittadino – ha aggiunto il responsabile del progetto, Ilario Cosma - potrà spostarsi su qualsiasi mezzo con un unico titolo di viaggio digitale che potrà anche essere materializzato su carta per rispondere alle esigenze di tutte le categorie di utenti”.