Milano Serravalle premia i suoi studenti

Sei studenti, figli di dipendenti di Milano Serravalle - Milano Tangenziali spa, sono stati premiati presso l’Auditorium della società con il riconoscimento intitolato a Claudio De Albertis, storico presidente di Ance, oltre che membro del cda della società dal 2010 al 2016. I sei giovani, che si sono particolarmente distinti nel proprio percorso scolastico, hanno ricevuto la borsa di studio per aver conseguito in due casi il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in altri due per il conseguimento della laurea triennale e nei restanti due per quella magistrale.



Quest’anno il premio ha raggiunto la decima ricorrenza, figlio del progetto “Autostrada del sapere” che dal 2016 è stato intitolato a De Albertis. Il riconoscimento riconferma l’impegno della società nel sostenere i giovani talenti, unitamente all’attuazione dei numerosi progetti di partnership condivisi con le Università milanesi, tesi all’inserimento di giovani laureati nella struttura aziendale. Rilevanti sono, inoltre, i dottorandi impegnati nello sviluppo di progetti di ricerca particolarmente innovativi nel settore delle infrastrutture autostradali.

Alla cerimonia ha partecipato Regina De Albertis, figlia di Claudio e attuale presidente di Assimpredil Ance che ha proceduto personalmente alla consegna delle borse insieme al presidente della società, Beniamino Lo Presti, e all’ad Pietro Boiardi. «La meritocrazia è un valore irrinunciabile per Milano Serravalle. Il talent management, indirizzato anche alla valorizzazione dei giovani meritevoli, costituisce un impegno incessante per la nostra società così fortemente radicata in un territorio economico-sociale tra i più avanzati ed evoluti», ha esordito Lo Presti. «L’attenzione verso i propri collaboratori e le loro famiglie è al centro dell’agire quotidiano di Milano Serravalle e questo premio ne è un’ulteriore dimostrazione», ha dichiarato a sua volta Boiardi.