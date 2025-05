Modello 730, dal 19 maggio è possibile annullarlo: ecco cosa dobbiamo sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

I problemi presentati dal sito di Agenzia delle Entrate hanno spinto a prendere provvedimenti per agevolare i cittadini che devono ancora inviare il modello 730 precompilato, oppure correggere qualche vista che non sono stati in grado di sistemare. Dal prossimo 19 maggio, dunque, è possibile rimettere mano alla propria dichiarazione dei redditi, annullandola oppure modificandola. Questa opportunità è rivolta esclusivamente a coloro che nella giornata di venerdì 16 maggio, in sede di inserimento dei dati, si sono imbattuti nei rallentamenti e nei blocchi del portale del Fisco.

Queste persone, infatti, possono aver incontrato delle difficoltà dovute ai problemi del sito. In questo modo potranno controllare ciò che hanno già inviato e provvedere a eventuali modifiche, in caso di bisogno. Agenzia delle Entrate, infatti, permetterà di annullare il 730 e di inviarlo nuovamente con i dati corretti. Non sono però state concesse proroghe. La scadenza per l'invio del documento rimane quella del 30 settembre per il 730 e del 31 ottobre per il modello Reddito PF.

Altra cosa da sapere è che l'annullamento del modello 730 verrà concesso solo una volta, e potrà essere fatto nel breve periodo compreso fra 19 maggio e 20 giugno. Oltre questo termine non sarà più possibile usufruire di questa concessione. Chiaramente, se si decide di annullare il 730, bisognerà ripresentarne un altro, altrimenti al Fisco non risulterà nulla e si potrà incorrere nel reato di omessa dichiarazione.

Per annullare l'invio del modello 730 basta accedere all'area riservata del portale di Agenzia delle Entrate e andare nell'apposita applicazione dedicata alla precompilata. Per procedere con l'annullamento bisognerà inserire le nostre credenziali. Vanno cancellati prima di tutto i dati precedentemente inseriti cliccando su "Ripristina" nella sezione "Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo". Sarà rimosso anche il modello F24.

Trascorsedall'annullamento del 730 sarà possibile inviare il nuovo. Nel caso in cui la dichiarazione non venga annullata entro il 20 giugno, è possibile ricorrere al Modello 730/2025 rettificativo.