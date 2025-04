Assicurazione e 730: pochi sanno che si può ottenere il 19% di sconto (ecco come)

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l’avvicinarsi del periodo per la dichiarazione dei redditi, torna attuale la domanda se si possa detrarre l’assicurazione nel modello 730/2025. La risposta non è univoca: dipende dal tipo di polizza sottoscritta. Le assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni con invalidità permanente significativa o quelle contro eventi calamitosi su abitazioni private possono dare diritto a uno sconto fiscale pari al 19%. Al contrario, altre tipologie – come l’Rc auto – non sono più detraibili già dal 2014, quando è stata eliminata la possibilità di portare in deduzione la quota destinata al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

I requisiti della polizza

Per essere considerata detraibile, la polizza deve rispondere a precisi requisiti. Le assicurazioni vita o infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 sono ammesse alla detrazione. Per i contratti successivi a questa data, la detrazione è valida solo se il contratto copre il rischio di morte o l’invalidità permanente non inferiore al 5%. Rientrano anche le polizze per la non autosufficienza, a condizione che sia espressamente indicato che la compagnia assicurativa non può recedere unilateralmente. Per i contratti stipulati dal 2016 in poi, sono agevolabili anche le polizze rischio morte per persone con disabilità fiscalmente a carico, e dal 2018 quelle che coprono eventi calamitosi sugli immobili a uso abitativo.

Cosa fare per usufruire della detrazione

Chi intende usufruire della detrazione deve indicare la spesa nel Quadro E del modello 730, usando il codice “36”, rispettando il tetto massimo di 530 euro. La detrazione spetta sia al contraente che è anche l’assicurato, sia a chi ha assicurato un familiare fiscalmente a carico.

Per ottenere l’agevolazione è fondamentale conservare la ricevuta di pagamento del premio e il contratto, da cui risultino chiaramente i dati necessari. Essere informati e precisi nella documentazione è essenziale per non perdere un’opportunità di risparmio spesso trascurata.