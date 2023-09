Monopattino e bici elettrica: quanto costa assicurarli e come orientarsi nella scelta

Bici e monopattini elettrici sono sempre più protagonisti della mobilità urbana, diventando per molti il mezzo preferito per spostarsi in città. La loro crescente diffusione ha sollevato però anche questioni di sicurezza, come dimostrano i dati sugli incidenti stradali, che vedono in particolare quelli legati ai monopattini in aumento. Se, in Francia, Parigi ha deciso lo stop di quelli in affitto, da noi si cerca di puntare su una maggiore attenzione alla sicurezza e alla tutela.

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulle assicurazioni RC Auto, rendendo l’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria anche per i veicoli elettrici leggeri come monopattini e biciclette con alimentatore. Il decreto dovrà essere approvato anche dalle Camere e dalle rispettive Commissioni trasporti, ma il termine entro cui la direttiva UE dovrà essere recepita è il prossimo 23 dicembre. Tra i punti cardine del decreto, l’introduzione di alcune modifiche al Codice della Strada e la ridefinizione dei casi di obbligatorietà della copertura RC. Vediamo allora come orientarsi, e quali i possibili costi delle nuove polizze.

Cosa dice la direttiva europea

La direttiva UE 2021/2118 in via di recepimento ha come obiettivo quello di potenziare i diritti delle persone lese, condividere livelli minimi di copertura in tutti i paesi dell'Unione e garantire il riconoscimento dell'attestato di rischio, anche oltre i propri confini nazionali. Prevista, tra novità e integrazioni, anche l'introduzione di una normativa per regolare la circolazione di monopattini e bici elettriche, che dovranno essere provvisti, appunto, di assicurazione per la responsabilità civile.

Monopattini, bici elettriche e RC obbligatoria

Dal momento che per i monopattini in sharing è già attivo, il nuovo obbligo di assicurazione si applicherà solo per i mezzi detenuti dai privati cittadini. Si calcola che siano almeno 500.000 i monopattini “privati” in circolazione attualmente nel nostro Paese. Non esistono invece dati precisi sul numero effettivo di biciclette in circolazione, alcune stime ritengono però che ne siano presenti dai 15 ai 20 milioni, all'incirca una ogni 3-4 abitanti, con un sensibile aumento di quelle elettriche o a pedalata assistita.

L’applicazione del decreto prevede che l’obbligo della RC sia indipendente dal luogo su cui i veicoli saranno impiegati, dal fatto che questi siano fermi, in movimento oppure stiano circolando in zone soggette a restrizioni, come gli aeroporti. Prevista inoltre la possibilità di sospendere l'assicurazione (anche più volte, ma per non più di nove mesi in un anno) in caso di utilizzo stagionale, oppure di mezzi ritirati dalla circolazione, che siano sequestrati, confiscati, o destinati alla rottamazione. Anche per i monopattini e le bici elettriche, come già avviene per i veicoli, il premio assicurativo sarà variabile in funzione dei rischi oggetto di polizza, che possono spaziare dalla sola responsabilità civile verso terzi, alle coperture per furto, infortunio conducente e cure mediche.

Le opzioni per la RC

L’introduzione di un’assicurazione obbligatoria per i monopattini e bici elettriche garantisce una copertura agli utenti coinvolti in incidenti stradali, ma allo stesso tempo si occupa di incentivare una maggiore responsabilità tra gli utenti della strada. I costi non sono particolarmente elevati e in molti casi forniscono anche la copertura delle spese legali per eventuali cause legate ai sinistri.

In particolare, per la copertura assicurativa dei danni causati a terzi durante l’uso di un monopattino o di una bici elettrica, è possibile sottoscrivere un’assicurazione specifica per i mezzi di mobilità urbana, o attivare un’assicurazione RC capofamiglia.

Nel caso di una polizza dedicata, per una copertura individuale studiata sull’uso esclusivo del mezzo, i prezzi partono da 50 euro l’anno, mentre per una polizza a copertura ampliata delle persone abilitate a guidare il veicolo, i costi sono di circa 80 euro annuali.

Nel campo dei prodotti assicurativi che tutelano il contraente e i suoi familiari dai rischi quotidiani, la polizza RC capofamiglia può comprendere anche i casi di uso dei monopattini. Questo tipo di copertura assicurativa è sicuramente più dispendiosa rispetto a quella pensata ad hoc. Per chi ne avesse già una attiva, i prezzi per ampliare le possibilità di intervento anche a monopattini e bici elettriche partono da poco meno di 60 euro l’anno per una copertura base.

In ogni caso, le maggiori compagnie assicurative si stanno organizzando per proporre prodotti specifici, o integrazioni a tipologie di polizza già esistenti, per venire incontro alle nuove esigenze di chi intende utilizzare questi mezzi per i propri spostamenti.

Per far fronte alle preoccupazioni relative ai costi, il decreto prevede inoltre un aggiornamento dello strumento di preventivazione consultabile sui siti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ivass, dove sarà possibile confrontare costi e condizioni di polizza garantiti dalle varie compagnie.

Quali coperture

In termini generali, l'assicurazione RC per monopattino elettrico copre i danni causati dal conducente del monopattino elettrico a terzi, compresi quelli alla proprietà e alla persona. Questo vuol dire che, se durante la guida del monopattino elettrico si causa un incidente involontariamente, danneggiando proprietà o persone, l'assicurazione RC coprirà i costi di riparazione o di assistenza medica necessari.

Attenzione: è importante tenere presente che esistono alcune limitazioni alla copertura dell'assicurazione RC per monopattino elettrico: se si causano danni intenzionalmente, o in stato di ubriachezza, ad esempio, l'assicurazione potrebbe non coprire i costi relativi.

Criteri per la scelta

Si tenga presente che la sigla RC, che sta per Responsabilità Civile, fa riferimento ad un'assicurazione di base che copre i soli danni causati ad altri utenti della strada. È importante notare che l'assicurazione RC monopattino elettrico non copre i danni causati al conducente del mezzo, e che il suo costo può variare notevolmente a seconda di diversi fattori, come età di chi guida, potenza del mezzo e luogo in cui si utilizza il monopattino elettrico.

Come detto, ci sono diverse opzioni disponibili per personalizzare l’assicurazione RC monopattino elettrico e adattarla alle proprie specifiche esigenze. Si può scegliere, ad esempio, di aggiungere una copertura per i danni personali subiti dal conducente, o contro il furto del mezzo.

La scelta giusta per questo tipo di assicurazione dipende dunque dalle esigenze specifiche del conducente. È importante a questo proposito considerare il tipo di utilizzo che si farà del mezzo, la frequenza e il luogo in cui lo si utilizzerà: se si usa il monopattino elettrico per andare al lavoro tutti i giorni, potrebbe essere necessario scegliere un'assicurazione che offra una copertura più ampia, mentre se viene impiegato solo occasionalmente, per brevi tragitti, potrebbe essere sufficiente una copertura di base.