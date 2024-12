Monopattino elettrico, quanto costa l’assicurazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il monopattino elettrico diventa più sicuro, ma a che prezzo? Con la nuova riforma del Codice della Strada l'uso di questo mezzo di trasporto entra in una nuova era. Tra le principali novità, l'introduzione dell'obbligo di targa, casco e assicurazione per tutti i conducenti. La targa, che sarà un adesivo non rimovibile, garantirà l'identificazione del mezzo in caso di incidenti o controlli. Ma non è tutto: sarà necessario stipulare una polizza di Responsabilità Civile (RC), con la possibilità di aggiungere coperture per furto e infortuni. Ecco tutte le novità e i costi.

Le nuove misure

Il nuovo Codice della Strada, oltre a rendere obbligatori il casco, la targa e l’assicurazione per i monopattini elettrici, restringe anche la loro circolazione alle sole aree urbane con limiti di velocità pari o inferiori a 50 km/h. In particolare, le piste ciclabili e le aree pedonali saranno vietate, al fine di tutelare la sicurezza di ciclisti e pedoni. Inoltre, le strade extraurbane saranno escluse dall’uso dei monopattini per motivi di sicurezza, considerando il rischio maggiore che queste strade comportano.L'approccio in questione regolamentare evidenzia come i monopattini elettrici siano ormai considerati veri e propri mezzi di trasporto, con responsabilità e doveri simili a quelli degli altri veicoli a motore. L’introduzione di queste norme mira a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, promuovendo una mobilità più ordinata e controllata nelle aree urbane.

Le assicurazioni sul mercato

Con l'introduzione dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, diverse compagnie assicurative hanno sviluppato soluzioni specifiche per rispondere alle esigenze degli utenti. Europ Assistance propone la polizza E-Go Noproblem, con tariffe a partire da 5 euro al mese per utenti singoli e 20 euro al mese per famiglie, che copre danni a terzi, spese legali e danni al monopattino. 24h Assistance offre pacchetti con tariffe che vanno da 39 a 144 euro per coperture individuali e da 79 a 289 euro per famiglie, comprendendo responsabilità civile, danni al monopattino, infortuni e assistenza stradale. Prima Assicurazioni propone una combinazione di polizze, tra cui una RC Capofamiglia (a partire da 58 euro all’anno) e una RC Monopattino e bici elettrica (a partire da 20,92 euro), con prezzi che variano in base a età, residenza e altri dati personali. Altre compagnie come Genialloyd offrono una polizza per monopattini elettrici a partire da 29,90 euro all’anno, che include responsabilità civile, danni al monopattino e infortuni, mentre UnipolSai propone una copertura che parte da 45 euro all’anno, con inclusi danni a terzi, danni al monopattino e infortuni. Zurich offre una polizza a partire da 50 euro all’anno, che include assistenza stradale, responsabilità civile e danni al monopattino, mentre Cattolica Assicurazioni propone una copertura base a partire da 30 euro all’anno, con la possibilità di aggiungere garanzie extra. Axa Assicurazioni offre una polizza che parte da 35 euro all’anno, coprendo danni a terzi, danni al monopattino e assistenza legale. Direct Line propone una polizza mensile da 25 euro, con copertura per danni a terzi, danni al monopattino e assistenza stradale. Infine, Vittoria Assicurazioni offre una polizza a partire da 39 euro all’anno, che include responsabilità civile, danni al monopattino e infortuni.

Queste polizze offrono spesso protezione completa, equiparando i monopattini elettrici a moto e auto in termini di obblighi assicurativi, con diverse opzioni aggiuntive per coprire danni, furto, infortuni e assistenza stradale, a seconda delle necessità degli utenti.