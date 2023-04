Attenzione al mutuo, si rischiano aumenti fino a 4.000 euro: ecco come risparmiare

Il Caro Mutui sta creando non pochi problemi alle tasche degli italiani. Il Codacons ha registrato aumenti fino a 4.236 euro per un mutuo a tasso variabile. Alcune scelte come la tipologia di mutuo, se a tasso fisso o variabile, il confronto tra le offerte disponibili sul mercato e la valutazione tra le opzioni di ammortamento e assicurazione, possono aiutare a prendere la decisione più adeguata per risparmiare. .

Tassi alle stelle, le simulazioni

I tassi dei mutui sono in continuo aumento. Le simulazioni Codacons parlano di aumenti fino a 4.236 euro per un mutuo a tasso variabile rispetto al 2021, anno in cui i tassi erano decisamente più bassi. Lo stesso studio spiega che chi accende oggi un finanziamento a tasso fisso si ritrova a spendere fino a +3.240 euro annui rispetto a chi lo ha avviato due anni fa. I dati riguardano simulazioni realizzate sulle tipologie di mutuo più richieste in Italia, confrontando le migliore offerte presenti sul mercato. Prima dei rialzi varati dalla BCE, durante il mese di settembre 2021, considerando un mutuo a tasso variabile da 150.000 euro della durata di 30 anni il migliore Taeg sul mercato ammontava a 0,48% con una rata mensile pari a 442 euro. Per quanto riguarda il tasso fisso, il Taeg era dell’1,04% con una rata mensile di 481 euro.

Confrontare le offerte

In base alle esigenze ed alla disponibilità di ogni sottoscrivente, è importante valutare molto attentamente le proprie disponibilità economiche e la capacità di gestire eventuali cambiamenti finanziari repentini. Il confronto con le diverse offerte che ci sono sul mercato è importante per trovare l’opzione di mutuo migliore con condizioni specifiche e vantaggiose che consentono di trovare il rapporto qualità-prezzo migliore.

Il piano di ammortamento

Anche il piano di ammortamento è un aspetto che consente di risparmiare e trovare la soluzione più adeguata in base alle proprie esigenze. Vi sono diverse tipologie di piani di ammortamento, come quello francese, italiano, americano e tedesco. Questi influiscono notevolmente sul modo in cui vengono distribuite le rate nel tempo ed al loro valore. Valutare il piano con il proprio consulente è funzionale nell'ottica del risparmio.

Valutazione delle coperture assicurative

Per ultimo, è importante valutare le coperture assicurative. Le coperture permettono di offrire una protezione aggiuntiva in caso di eventuali imprevisti che possono creare problemi nella capacità del sottoscrivente di rimborsare il mutuo. Analizzare i costi e le coperture assicurative è una strategia finalizzata al risparmio.