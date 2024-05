Mutuo, come acquistare la prima casa con la garanzia dello Stato

Il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa è un supporto specifico dedicato a coloro che non sono proprietari di altri immobili. La misura è pensata prevalentemente per famiglie numerose e giovani. L'Associazione bancaria italiana (Abi), insieme alle banche e alle associazioni dei consumatori, ha definito una guida in merito a come funziona, a quali mutui si applica e chi può fare richiesta. Ecco tutte le informazioni.

Il Fondo

Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa viene erogato a beneficio dei cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo. Inoltre vengono rilasciate garanzie che ammontano al 50% della quota capitale su mutui ipotecari erogati per un importo che non va oltre la cifra di 250mila euro. La misura è poi valida anche per eventuali interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica dell’immobile.

Fino al 31 dicembre 2024 le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo che hanno un Isee inferiore a 40mila euro annui potranno ottenere fino all’80% della quota capitale dei mutui richiesti. La guida ricorda che "il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli" .

Chi ha priorità

È bene specificare che non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari che vogliono accedere alla misura. È, invece, prevista la priorità di assegnazione della misura per categorie di clienti specifiche:

giovane coppia , cioè "nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni di età" ;

, cioè ; nucleo monogenitoriale con figli minori, ovvero "persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore" ;

; singolo giovane che non abbia compiuto 36 anni di età;

conduttore di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari.

Mentre i nuclei familiari con priorità sono quelli con:

tre figli di età inferiore a 21 anni e un Isee non superiore a 40mila euro annui;

quattro figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 45mila euro annui. In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare all’85%;

cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 50mila euro annui. In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare al 90%

Come accedere alla garanzia

Al fine di accedere alla garanzia del Fondo si deve compilare il modulo pubblicato sul sito internet di Consap e presentare il modulo a una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti. È richiesto un documento di identità per i cittadini italiani mentre per quelli stranieri, il Passaporto e il Permesso di Soggiorno. I nuclei familiari numerosi, per i quali si può ottenere una garanzia superiore all’80% hanno un modulo specifico.

Dopo aver verificato la regolarità del modulo, la banca o l'intermediario finanziario dovrà inoltrare la documentazione al Gestore il quale ha l'obbligo di rispondere con l’esito istruttorio entro venti giorni dall’arrivo della richiesta.

Infine entro novanta giorni dalla ricevuta di conferma lao l'intermediario finanziario deve comunicare al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo oppure l’eventuale mancata erogazione.