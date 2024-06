Mutui, è tempo di surroga: come muoversi | Domande e risposte

Giovedì occhi puntati su Francoforte. Ma l’atteso taglio dei tassi di interesse da parte della Bce produrrà al massimo una sforbiciatina sui mutui casa. Niente di più. Grandi speranze, ma poco risultato. Più o meno 18 euro di taglio su un mutuo base di riferimento da 126mila euro di finanziamento in 25 anni. Da 747 a 729 euro di rata mensile: è la stima del sito di comparazione facile.it. A dicembre 2024 la flessione potrebbe essersi fatta più sensibile, arrivando a un taglio di 37 euro a rata mensile; per avere una riduzione di 55 euro nell’estate 2025. In quasi due anni il mutuo a tasso variabile è cresciuto di circa il 60%. Va un po’ meglio per il tasso fisso. Guardando alle migliori offerte disponibili online per un mutuo standard da 126.000 euro in 25 anni (LTV70%), i tassi fissi partono da un TAN pari al 2,87%, vale a dire una rata mensile di 589 euro.

Indici ancora più vantaggiosi per i cosiddetti mutui green a tasso fisso (per immobili in classe A o B): in questo caso i tassi partono da un tasso TAN pari a 2,65% con una rata mensile di 574 euro.

Il calo dei fissi degli ultimi mesi rappresenta un’opportunità anche per chi vuole provare a surrogare il finanziamento; i migliori tassi surroga partono da 3,05% pari ad una rata di 600 euro (che scende a 578 euro in caso di surroga green). Ipotizzando il mutuo medio variabile preso in esame, arrivato a maggio 2024 a 747 euro, un’operazione di surroga consentirebbe di abbassare la rata di 147 euro al mese.

In questo momento, la surroga è un must per tutti i titolari di mutuo a tasso variabile. Dato che i tassi variabili sono molto più elevati dei corrispondenti tassi fissi. Grazie al crollo dei tassi fissi registrato a fine 2023, oggi la surroga risulta conveniente anche per tutti coloro che hanno sottoscritto un mutuo a tasso fisso tra la fine del 2022 e il 2023. Qualche domanda (e qualche risposta) per muoversi nel tempo delle surroghe.

A cosa serve la surroga del mutuo?

La surroga o portabilità del mutuo, introdotta dal decreto Bersani del 2007, è la soluzione ideale se si vuole abbassare il peso della rata del proprio mutuo.

Che importo posso richiedere con un mutuo surroga?

Il nuovo mutuo di surroga dovrà avere un importo pari al debito residuo del vecchio finanziamento; tipo di tasso o durata del nuovo mutuo di surroga potranno invece essere cambiati.

Quanto costa surrogare il mutuo?

Tutte le spese per l'accensione del nuovo mutuo di surroga - incluse anche le spese notarili - saranno a carico della nuova banca. La surroga ha quindi costo zero per chi la richiede e non comporta complessità burocratiche dato che sarà la nuova banca a contattare la vecchia banca e a sbrigare il "passaggio" di carte.

Quante volte si può fare la surroga?

È possibile effettuare anche

una surroga di un precedente mutuo surrogato una o più volte. Se il mutuo è però prossimo alla scadenza le rate saranno principalmente costituite dalla sola quota di capitale e quindi la surroga porterà benefici limitati.