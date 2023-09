Nadef, la crescita del Pil italiano è stimata +0,8%

Il Pil italiano cresce ma non secondo le attese della vigilia: la nota di aggiornamento al Def (Nadef), ossia il Documento di Economia e Finanza pubblica che sarà approvato nella giornata di domani, mercoledì 27, settembre dal governo stima un +0,8% invece del +1% che era stato indicato nel mese di aprile. Di conseguenza, la crescita prevista nel 2024 sarà dell'1% rispetto alle stime precedenti che vedevano un +1,4%.

Perché c'è un Pil al ribasso

Come abbiamo visto sul Giornale, Confcommercio qualche giorno fa aveva lanciato l'allarme di una crescita "limata": il peggioramento dell'economia italiana è certamente un'azione a catena di problematiche fuori dai confini nazionali quali la guerra in Ucraina e soprattutto i rialzi dei tassi di interesse imposti dalla Bce. Oltre a questi fattori incidono senz'altro anche i ritardi del Pnrr e il problema del Superbonus ereditato dal precedente governo. In ogni caso, la politica di bilancio del governo Meloni dovrebbe riuscire a rassicurare i mercati cercando una soluzione alle stime del deficit pubblico superando, il prossimo anno, la soglia del 4% così da avere nuove risorse per la Legge di Bilancio.

Come detto, un problema non da poco riguarda il vecchio Superbonus: sarà tutto nelle mani di Eurostat per capire se le spese saranno tutte da coprire entro la fine del 2023 o se verranno spalmate negli anni successivi. Recentemente, la premier Meloni ha parlato al Tg1 spiegando che 140 miliardi sono stati tolti " alla sanità, all'istruzione, alle pensioni, per ristrutturare le seconde case e anche i castelli ". Nel primo caso si andrebbe incontro a oneri aggiuntivi sul disavanzo di 1,5 punti di pil, " quindi si passerebbe per l'anno in corso dal 4,5% programmatico al 6%", hanno spiegato gli esperti. Il debito pubblico, invece, è stimato per il 142,1% per il 2023 e 141,4% per il 2024.

Le parole del Sottosegretario Freni

Sarà una Nadef " come sempre di responsabilità, come è nei tratti caratteristici di questo Governo: rigore sui conti": sono queste le parole del Sottosegretario all'Economia e Finanze, Federico Freni, che ha rilasciato queste dichiarazioni a margine del convegno " Pmi e mercati dei capitali: le sfide europee ", organizzato dall'Università Luiss di Roma al campus di Viale Romania. Freni ha parlato di " responsabilità" e soprattutto " consapevolezza sui conti e sul bilancio dello Stato ".

L'allarme di Unimpresa