Natale, pronto il salasso per chi vuole tornare al Sud in aereo. Quanto si pagherà

Il Natale si avvicina e diverse compagnie aeree hanno già provveduto ad alzare i prezzi per determinate rotte. Per chi intende tornare al Sud durante le vacanze si preannuncia pertanto un salasso in piena regola, e c'è chi si sta attrezzando per cercare di spendere un po' meno.

Il salasso annunciato

Nulla di nuovo, in realtà. Da tempo, ormai, stiamo assistendo a rincari consideravoli. Rincari che, è bene precisarlo, non riguardano soltanto gli aerei. A costare molto sono anche i biglietti del treno. Tuttavia, esaminando alcuni casi attuali, pare che quest'anno per tornare in Puglia dalla Lombardia si dovranno sborsare sulle 400 euro. Una cifra parecchio elevata, dal momento che si tratta di uno spostamento fra città della stessa Nazione. Eppure, se in quello stesso periodo si volesse volare all'estero, saremmo invece chiamati a spendere circa 50 euro. Un'assurdità.

Ed ecco che in molti stanno pensando a tratte e scali assurdi pur di cercare di risparmiare un po' sul prezzo del biglietto. Insomma, invece di un diretto Milano-Bari, costerebbe di meno fare uno scalo di dieci ore in Albania e in Ungheria, e da lì riprendere il viaggio verso il Sud Italia.

La soluzione degli scali

Un volo diretto Malpensa-Bari Palese di Ryanair, che si definisce una compagnia low-cost, ha un prezzo minimo di 130 euro in data 21 dicembre. Non va meglio per chi sceglie Easyjet, 138 euro. Con Ita Airways si sale ancora: 244 euro (bagaglio incluso). E allora cosa fare? Skyscanner, motore di ricerca internazionale utile per confrontare i voli, offre la soluzione di Wizzair. Con 102 euro si raggiunge la Puglia, ma si deve fare uno scalo di 13 ore e 45 minuti a Budapest. Il discorso non cambia se si vuole atterrare a Brindisi.

Se invece di partire da Milano, dovessimo spostarci da Bologna il cambiamento è minimo, segno che il problema non è certo il capoluogo meneghino. Per la data 21 dicembre un volo Bologna - Bari costa 118 con Ryanair (132 euro per Brindisi). Anche qui, Skyscanner suggerisce di fare scalo a Tirana. In questo caso il costo scenderebbe a 114 euro. E se la partenza è Torino? 150 euro con Ryanair per raggiungere Bari.

Si può però risparmiare facendo scalo a Barcellona, e bisogna essere disposti a viaggiare con due compagnie aeree.

Insomma, anche per questo anno per i fuorisede che intendono tornare a casa per le vacanze di Natale la spesa sarà considerevole.