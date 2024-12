Nuovo Codice della strada da oggi: cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi, sabato 14 dicembre, è il giorno dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada che inasprisce le multe per chi viene sorpreso alla guida con un telefono cellulare, tra 250 e mille euro. Scatta anche l'assicurazione obbligatoria per i monopattini i cui guidatori dovranno essere dotati di casco e targa ma una delle novità senz'altro più importanti riguarda la guida in stato di ebbrezza, con restrizioni sulle soglie di tolleranza e un nuovo dispositivo chiamato alcolock.

Quanto si può bere

Va subito sottolineato che il tasso di alcol consentito per mettersi alla guida non deve essere superiore a 0,5 grammi per litro: superata questa soglia, se si rimane entro 0,8g/l la multa sarà compresa tra 573 e 2.100 euro, tra 0,8 e 1,5 g/l oltre a una sanzione salatissima compresa tra 800 e 3.600 euro sono previsti anche sei mesi di arresto e patente sospesa in un arco di tempo fra i sei mesi e un anno. Nei casi più gravi con il guidatore ubriaco e valori superiori a 1,5 grammi di alcol per litro la multa sarà compresa tra 1.500 e seimila euro, reclusione tra sei mesi e un anno e patente sospesa tra uno e due anni.

Cos'è l'alcolock

Chi viene sorpreso a commettere una delle infrazioni sopra menzionate non potrà ricadere nello stesso errore una seconda volta perché, in quel caso, il motore della sua auto non si avvierà: infatti verrà installato un dispositivo chiamato alcolock che eviterà l'accensione del veicolo se avrà un tasso alcolico superiore a zero. In pratica, il conducente soffierà come quando viene fatto l'etilometro e se le misure sono a norma potrà circolare altrimenti la macchina rimarrà ferma lì dove si trova. Come ricorda il Corriere, affinché il dispositivo possa essere effettivamente operativo si dovrà aspettare un decreto del ministero della Infrastutture e dei Trasporti che verrà emanato entro giugno 2025 in cui verranno precisate le caratteristiche e il modo in cui dovrà essere installato sull'autovettura.

La stretta sugli smartphone

Le multe per chi al volante tiene in mano lo smartphone andranno da 250 euro a mille euro, con in più la sospensione della patente per una settimana e la decurtazioni di 10 punti dalla patente. In tutti i casi in cui avverranno recidive ecco che le multe saranno pari a 1.400 euro e non si potrà guidare per almeno tre mesi. Pene ancora più severe se l'uso del telefonino causerà un incidente.

Le parole di Salvini

Nelle ultime ore è intervenuto sull'argomento il vicepremier e ministro delle Infrastruttire, Matteo Salvini, il quale ha sottolineato che sull'applicazione del nuovo Codice della strada " partiremo con buon senso, auguro buon lavoro agli agenti delle polizie locali, della polizia stradale, dei carabinieri perchè ovviamente cambia il mondo e quindi ci vorrà un pò di tempo per spiegarlo, però sono tutte regole che vogliono salvare vite.

Il telefonino al volante, l'uso di droga e l'abuso di alcol, fregare il posto ai disabili, scorrazzare in monopattino... non si potrà più. Casco, targa, assicurazione, giù dai marciapiedi e quindi conto che diminuisca il numero di incidenti".