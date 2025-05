Occhio a commettere questa infrazione stradale, rischi 2mila euro di multa

Ascolta ora 00:00 00:00

In questo periodo si parla spesso di autovelox e di sanzioni comminate per eccesso di velocità; per quanto la questione relativa alla validità di certe multe abbia portato alcuni automobilisti a non prestare più l'attenzione di un tempo ai dispositivi di rilevazione elettronica, è bene ricordare che in strada bisogna sempre spostarsi con cautela, e che a seconda del tipo di infrazione si possono rischiare sanzioni molto salate.

Non rispettare i limiti di velocità rimane al primo posto fra le ragioni per le quali è possibile ricevere una multa. Si tratta, fra l'altro, di una delle infrazioni ritenute più gravi nel Codice della Strada. In alcuni casi specifici si possono addirittura superare i 2mila euro di multa, e non solo.

Un eccesso superiore a 40 km/h ha come conseguenza una sanzione di oltre 2mila euro, a cui si accompagna il ritiro della patente. I provvedimenti sono severi perché stiamo parlando di una situazione di poteziale pericolo sia per gli automobilisti che per gli altri. Lo scopo è quello di indurre il guidatore a rispettare certi limiti di velocità, e non esporsi a situazioni a rischio. Secondo un recente studio condotto da Anas, il 51% dei cittadini italiani non ritiene pericoloso superare i limiti di velocità, mentre il 16,4% è convinto che i guidatori esperti possano tranquillamente superarli. Sono convinzioni sbagliate: superare i limiti di velocità comporta seri rischi, con conseguenze potenzialmente letali.

Venendo alle sanzioni, superare il limite di velocità oltre i 40 km/h ma entro i 60 km/h può portare a una multa dai 543 ai 2.170 euro. Non è consentito neppure lo sconto del 30% che viene generalmente garantito in caso di pagamento del verbale entro 5 giorni. Se l'infrazione viene commessa nelle ore notturne (22.00-7.00) la multa parte da 724 euro. Prevista, inoltre, la decurtazione di 6 punti dalla patente e la soppressione della patente da 1 a 3 mesi.

Un caso ancora più grave avviene quando si supera il limite di velocità di oltre 60 km/h. La sanzione è salatissima. Si parte da 845 euro e si arriva a 3.

382 euro, con un incremento di un terzo se l'infrazione avviene durante la notte. A ciò si aggiunge la decurtazione di 10 punti dalla patente, oltre alla sospensione con ritiro dai 6 ai 12 mesi. La patente viene revocata in caso di recidiva.