Truffa del falso SMS: 1.700 euro spariti dopo la telefonata, ecco il numero da non chiamare mai

C'è una nuova truffa che sta circolando ultimamente nel nostro Paese, e che purtroppo sta mietendo vittime. L'ultimo caso, finito in maniera fortunatamente non drammatica, ha portato alla sottrazione di ben 1.700 euro da un conto corrente. Tutto parte da una telefonata a un determinato numero; un numero che non deve essere assolutamente contattato.

L'episodio a cui facciamo riferimento è avvenuto a Reggio Emilia, dove un cittadino è stato raggirato dai cyber-criminali. Stando a quanto ricostruito, la truffa è partita da un SMS. Nel messaggio i malviventi si spacciavano per degli operatori di un istituto di credito, e invitavano la vittima a fare attenzione a possibili tentativi di frode. Nello specifico, il testo diceva: "Posteinfo: Gentile cliente, è stato effettuato un tentativo di pagamento da 1700 EUR se non sei tu bloccalo al numero verde allert: 0282861199".

Insomma, il classico messaggio che genera allarme, e che spesso non viene neppure esaminato con la giusta attenzione. Telefonare al numero in questione è un rischio enorme. Se si compone il numero, infatti, si viene invitati da un falso operatore a inserire le proprie credenziali d'accesso al nostro conto corrente. I criminali ottengono così le chiavi per accedere ai nostri risparmi e in breve tempo riescono a impossessarsi delle "famose" 1.700 euro.

Purtroppo il cittadino di Reggio Emilia è stato truffato e non è stato possibile recuperare inizialmente il denaro. L'uomo si è rivolto alla propria banca, che tuttavia lo ha ritenuto responsabile dell'accaduto e non ha negato il rimborso. Il cittadino si è allora rivolto allo sportello online di Confconsumatori, chiedendo aiuto. Solo grazie a questa mossa è stato possibile ricevere indietro il denaro perso. Si è trattato però di un singolo caso.

Il consiglio è sempre

quello di non dare credito a eventuali messaggi di questo genere. Guai acerti numeri, oppure a cliccare su link sospetti. Il rischio di finire in qualche truffa e di perdere denaro è elevatissimo.