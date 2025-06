Occhio alla truffa del caffè che ti svuota il conto: ecco come difendersi

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una nuova truffa che sta circolando nel web, e sfrutta l'immagine di un noto marchio di caffè, che non ha ovviamente niente a che fare con questo ennesimo raggiro. I criminali agiscono sui social, o su WhatsApp, inviando messaggi finalizzati ad attirare l'attenzione delle vittime e spingerle ad aprirli. Stavolta tocca alle capsule del caffè, e non un caffè qualsiasi. Si tratta infatti della nota marca Nespresso.

Purtroppo, stando a quanto trapelato, sono già tanti gli italiani finiti nella trappola. Nespresso è un marchio molto conosciuto, dunque non è stato scelto a caso. Sfruttando la sua immagine, i cybercriminali hanno attuato un piano davvero diabolico. Tutto parte da una finta promozione che viene inviata tramite mail o messaggio. Chi ha realizzato l'annuncio è stato molto attento a usare lo stesso stile e gli stessi caratteri della Nespresso, così da renderlo più simile possibile. La falsa offerta prevede l'acquisto di una macchina del caffè Nespresso Essenza Mini Black con tanto di 60 capsule. Il tutto a un prezzo scontato: 99 euro dagli iniziali 148.

Chiaramente gli interessati cadono nella truffa. L'offerta è davvero vantaggiosa, e invoglia a cliccare senza pensare ai rischi. Come da copione, l'offerta è ovviamente "a tempo". Nel senso che bisogna affrettarci ad accettarla. Ecco dunque che cliccando su "Acquista ora" si viene indirizzati su un sito fake molto simile a quello di Nespresso e poi invitati a inserire i dati personali e le coordinate della carta di credito. In pochi passaggi, il nostro conto corrente e i nostri dati sensibili sono in mano ai truffatori.

Nespresso ha ovviamente preso le distanza da tutto ciò, invitando i clienti a fare attenzione. Quella descritta, infatti, è una subdola campagna di phishing. Le persone vengono tratte in inganno perché i messaggi sono realizzati per essere del tutto identici ai marchi cui fanno riferimento. Occhio quindi ai dettagli. La prima cosa da fare è controllare il mittente dell'email, perché solitamente l'indirizzo o il dominio sono indicativi.

I toni del messaggio sono solitamente allarmistici, o comunque spingono a fare in fretta.

Infine, se ci si rende conto di essere vittime di una truffa bisogna tempestivamente bloccare la carta, e poi contattare la polizia postale.