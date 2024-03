Pacco a casa entro 4 ore, ecco la novità di Poste

Pacco a casa in sole quattro ore. La novità arriva da Poste Italiane che è pronta a fornire un servizio di consegne “same day”, in pratica è un’opzione che consente al cliente di ricevere la merce il giorno stesso dell'acquisto. Regione Campania è tra le prime a sperimentare la modalità di consegna. La novità prevede che ordinando la mattina presto, entro mezzogiorno il postino porterà a casa del cliente il pacco. Ecco tutti gli aggiornamenti in merito al servizio.

Le modalità

Durante la presentazione del piano industriale, Matteo Del Fante, CEO di Poste Italiane, ha illustrato il funzionamento del nuovo centro operativo della compagnia. Il luogo in questione, già attivo, accoglie i postini che utilizzano veicoli elettrici per ritirare la corrispondenza destinata ai quartieri. Inoltre, il centro contiene già al suo interno dei pacchi da utilizzare come test per le sperimentazioni di questo modello. È stata introdotta anche un'innovazione: un test per un nuovo magazzino che conterrà prodotti "ad alto giro", ovvero quelli più frequentemente ordinati online. Questo test include collaborazioni con clienti di Poste che gestiscono importanti piattaforme di e-commerce, come Amazon, Vinted e Zalando. Queste realtà forniranno a Poste Italiane i dati riguardanti i prodotti più richiesti nelle varie zone del paese, permettendo così una consegna più efficiente.

Il personale

Per quanto riguarda il personale che si occuperà del progetto il gruppo Poste sta potenziando la gestione dei magazzini parallelamente all'aumento dei soggetti che si occupano di effettuare le consegne. Durante il piano, circa 8mila persone saranno formate e assegnate a questa attività, al fine di ridurre la dipendenza da fornitori esterni per le consegne.

L’AI come aiuto

Il CEO di Poste Matteo Del Fante ha affermato in merito alla novità: “Grazie ai modelli di intelligenza artificiale predittiva si può sapere quale serie di oggetti verranno ordinati in una determinata area nei giorni successivi. Questi oggetti vengono così portati in anticipo verso questo magazzino e sono già disponibili in loco. Se l’ordine arriva entro le 12, avendo noi già organizzato un servizio di consegna della posta nel pomeriggio, il postino potrà portare il pacco nel pomeriggio”. Come anticipato, nel caso in cui Vinted, Amazon o Zalando volessero mettere a disposizione dei propri clienti on line il servizio speciale in questione, potranno stipulare un accordo con Poste al fine di detenere nei suoi magazzini i beni già per la pronta consegna.