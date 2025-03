Pagamenti Inps, tutti i versamenti da marzo 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Marzo 2025 porta con sé un nuovo calendario di pagamenti Inps, che riguarda diverse prestazioni economiche per pensionati, famiglie e lavoratori. Tra i principali benefici, oltre alle pensioni, ci sono l'Assegno Unico Universale, l'Assegno di Inclusione (Adi), il Supporto Formazione e Lavoro (Sfl), e le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll. Se si rientra tra i beneficiari di queste prestazioni, è importante conoscere le date esatte di accredito per pianificare meglio il bilancio mensile. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui versamenti Inps di marzo 2025.

Quando arriva il pagamento Inps

Per i pensionati, i pagamenti sono già in corso. Chi ritira la pensione presso Poste Italiane può farlo a partire dal 1° marzo, con una distribuzione che dipende dall'iniziale del cognome. I beneficiari con cognomi dalla A alla B potranno riscuotere il pagamento il 1° marzo, mentre per chi ha cognomi dalla C alla D la data è il 3 marzo, e così via fino al 7 marzo, per i cognomi dalla S alla Z. Chi ha scelto l’accredito su conto bancario, invece, ha visto il pagamento a partire dal 3 marzo. È consigliabile verificare gli orari degli uffici postali locali per evitare attese e disagi.

Assegno Unico Universale e Supporto Formazione e Lavoro

L’Assegno Unico Universale, destinato alle famiglie con figli a carico, sarà accreditato tra il 18 e il 20 marzo 2025 per chi non ha modificato l’Isee o la composizione del nucleo familiare. Per chi ha aggiornato l’Isee o la composizione familiare, l’accredito avverrà verso la fine del mese. A marzo, inoltre, verranno erogati gli arretrati relativi alle maggiorazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, con un incremento dell’0,8% rispetto ai nuovi importi Istat.

Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione riservato alle famiglie con un Isee inferiore a 9.360 euro, sarà pagato in due date: entro il 18 marzo per i nuovi beneficiari, e il 27 marzo per chi è già in ricezione. Il pagamento sarà effettuato sulla Carta di Inclusione, che può essere utilizzata per acquisti di beni essenziali e prelievi di contante. Il Supporto Formazione e Lavoro, destinato a chi partecipa a percorsi di formazione e politiche attive per il lavoro, avrà il pagamento suddiviso in due date: il 15 marzo per le domande inviate dopo metà febbraio e il 27 marzo per quelle presentate entro il 15 marzo. Per ricevere questo contributo, è necessario partecipare attivamente ai corsi previsti dal programma.

NASpI, Dis-Coll e Carta Acquisti

Le indennità NASpI e Dis-Coll, destinate ai disoccupati, verranno erogate entro metà marzo, con date variabili in base alla presentazione delle domande. I beneficiari possono consultare il proprio fascicolo previdenziale Inps online per conoscere la data esatta di accredito. Infine, la Carta Acquisti, che offre un beneficio economico di 80 euro bimestrali per i cittadini con reddito molto basso, non verrà ricaricata a marzo. Il pagamento relativo a questo mese sarà ricaricato ad aprile, secondo il sistema bimestrale.

Come verificare i pagamenti Inps di marzo 2025

Per chi desidera monitorare lo stato dei propri pagamenti, è possibile accedere al Fascicolo Previdenziale online sul sito Inps, utilizzando Spid, Cns o Cie.

Una volta effettuato l'accesso, si potrà consultare la data di accredito e gli importi ricevuti. In caso di ritardi o problematiche, è sempre consigliabile contattare l’Inps tramite il Contact Center o recarsi presso una delle sedi territoriali per ricevere assistenza.