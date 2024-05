Pago In Rete: come funziona il portale per i pagamenti telematici dei servizi scolastici

In un'epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più importante nel nostro quotidiano, utilizzarla per ottimizzare la gestione dei pagamenti scolastici e delle spese legate all’educazione dei figli può contribuire a semplificare ulteriormente la vita. È quanto promette di fare Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione e del Merito integrato con il sistema pagoPA, che consente di effettuare una vasta gamma di operazioni. Conosciamone nel dettaglio funzioni e modalità di utilizzo.

Cos’è

Attivo dal 2021, il servizio Pago In Rete offre alle famiglie la possibilità di gestire in modo pratico e efficiente i pagamenti relativi alle tasse scolastiche e ai contributi richiesti dalle scuole dei propri figli, dalle spese per l'assicurazione degli alunni alle attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, dai pasti alle visite didattiche, ai contributi volontari. In particolare, con questo servizio è possibile gestire tasse e contributi scolastici per attività curriculari ed extracurriculari a pagamento come visite guidate, viaggi d'istruzione e mensa autogestita, contributi richiesti dalla scuola al personale scolastico (come ad esempio l'assicurazione integrativa), contributi richiesti ad altri soggetti come gli accompagnatori, e ancora tutti i contributi a favore del Ministero, come i diritti di segreteria per la partecipazione a concorsi.

Requisiti d’accesso e funzioni

Per utilizzare Pago In Rete, è necessario disporre di un’identità digitale come lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), la Carta d'identità elettronica (Cie), o le credenziali fornite dal Ministero (come ad esempio, quelle utilizzate per l'iscrizione dei propri figli) fino alla loro naturale scadenza. Accedendo a un'area personale, le famiglie possono visualizzare un quadro completo e aggiornato dei pagamenti scolastici e dei contributi, oltre a consultare le richieste di contributi volontari elettronici delle scuole. Ricevono anche notifiche tempestive via email riguardo nuovi pagamenti richiesti dagli istituti. Dopo aver visualizzato i pagamenti disponibili, il servizio consente di effettuare i versamenti utilizzando il sistema pagoPA, che permette pagamenti elettronici verso le Pubbliche Amministrazioni. Possono essere effettuati i versamenti per gli avvisi digitali di pagamento intestati ai figli, notificati dalla scuola via email, oppure versamenti volontari per ogni causale di pagamento elettronico resa eseguibile tramite Pago In Rete dalle scuole o dal Ministero.

L’accesso al servizio può avvenire tramite Pc, tablet o smartphone, scegliendo di pagare online immediatamente con carta di credito, addebito in conto o altri metodi di pagamento; è possibile inoltre effettuare il versamento presso tabaccherie, sportelli bancari, uffici postali o altri PSP (cioè Prestatori di Servizi di Pagamento autorizzati, come Banche, Poste Italiane, etc), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che include QR-Code e bollettino postale PA.

Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato, la domenica e le festività, il servizio offre la possibilità di visualizzare tutti i pagamenti eseguibili, ricevere notifiche per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole e ottenere ricevute telematiche e attestati validi ai fini fiscali per tutti i pagamenti telematici effettuati. È completamente gratuito, si tenga però presente che i Prestatori di Servizi di Pagamento potrebbero applicare costi aggiuntivi per le transazioni, che vengono comunicati agli utenti prima di ogni pagamento.

Come si effettuano i pagamenti

Per tasse e contributi scolastici bisogna accedere alla sezione "Pago in rete scuola". In caso di avvisi digitali di pagamento ricevuti dalle scuole va scelta l’opzione "Visualizza Pagamenti", selezionando poi gli avvisi dei contributi da versare; per contribuzioni volontarie si scelga invece la pagina "Versamenti volontari", cercando la scuola d’interesse, selezionando la causale del versamento eseguibile e inserendo i dati dell'alunno richiesti per il pagamento.

A questo punto si potrà procedere pagando subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA il metodo (addebito sul conto corrente, carta o altro) e il Prestatore di Servizi di Pagamento preferito, oppure, se si decide di pagare in un secondo momento, scaricando il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), e consentirà di effettuare l’operazione presso gli sportelli bancari, dai tabaccai agli uffici postali, o presso gli altri PSP abilitati, oppure ancora dal sito della propria banca o con le varie app. Effettuato il pagamento, sarà possibile visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti dalla legge.

Per scaricare la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi del MIM, è necessario consultare sezione "Pago in rete Ministero".

In questo caso, il pagamento va effettuato direttamente dalla Piattaforma Concorsi del MIM al momento della presentazione della domanda.