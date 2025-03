Parcheggi sulle strisce blu, cambia tutto: ecco le nuove regole e sanzioni

Ascolta ora 00:00 00:00

I parcheggi sulle strisce blu sono oramai più di una necessità, in particolar modo nelle grandi città, dal momento che trovare un luogo adatto per posteggiare la propria auto senza dover pagare sta diventando quasi un'impresa. A ciò si aggiunga anche il fatto che fruire di queste aree di sosta, spesso e volentieri dopo una ricerca estenuante, significa sborsare una quantità di denaro sempre maggiore, visti i frequenti ritocchi verso l'alto dei tariffari, che differiscono da comune a comune ma anche a seconda dell'azienda che le ha in gestione.

Tra le novità introdotte a dicembre 2024 nel Codice della strada ve ne sono alcune inerenti proprio i parcheggi sulle strisce blu, che hanno modificato la normativa precedente tanto in termini di sanzioni quanto di tempistiche. Nel caso in cui si venisse sorpresi a occupare un parcheggio a pagamento senza aver pagato la quota prevista, la sanzione comminata è di 42 euro, ma a questa somma andrebbe ad aggiungersi anche un importo variabile corrispondente al prezzo del posteggio per una giornata intera. Qualora, solo per fare un esempio, si lasciasse l'auto senza regolare ticket in un'area a pagamento dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il totale da corrispondere in caso di sanzione sarebbe pertanto di 66 euro: alla parte fissa di 42 euro, infatti, andrebbero aggiunti anche i 2 euro previsti per ciascuna delle 12 ore in cui vige il pagamento (per un totale, quindi, di ulteriori 24 euro). Solo in alcuni Comuni italiani, e per questo motivo sarebbe bene comunque informarsi prima, sono previste tariffe agevolate o addirittura esenzioni per i proprietari di autovetture ibride o elettriche,

Proseguendo con le novità, è bene sapere anche che per quanto concerne la tolleranza si è passati a un meccanismo di valutazione che si basa sulle tempistiche di occupazione dello spazio a pagamento. Se si occupa il parcheggio sulle strisce blu non superando il 10% del tempo per cui il conducente ha pagato allora non è prevista alcuna sanzione: quindi, per esempio, avendo versato una quota per due ore, ovvero 120 minuti, c'è una tolleranza di 12 minuti dalla scadenza del ticket.

Diverso il discorso se si varca questa soglia: tra il 10% e il 50% in più del tempo di sosta pagato la multa prevista viene ridotta della metà, ovvero a 21 euro. Ad essa, comunque, va sommata sempre la tariffa giornaliera completa: nel caso analizzato in precedenza sarebbero quindi ulteriori 12 euro, ovvero complessivamente 45 euro.

Nel caso in cui si varchi il 50% del totale sarà fatto il conto come se il ticket non fosse mai stato pagato, per cui ai 42 euro di multa si sommerebbero i 24 previsti per l'intera giornata (66 euro).

A restare invariata, in mezzo a tutte queste novità, è la possibilità di ottenere uno sconto del 30% della sanzione applicata in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica.