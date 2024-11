Partono 3 milioni di lettere dal Fisco. Chi rischia la sanzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Scatta l'allerta dal Fisco. Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate invierà circa 3 milioni di lettere di compliance ai contribuenti. Questi avvisi, che possono essere inviati tramite Pec o posta tradizionale, sono utilizzati per informare le persone fisiche riguardo eventuali discrepanze o omissioni nei dati dichiarati, riscontrate attraverso il confronto con le informazioni presenti nelle banche dati fiscali. Si tratta di comunicazioni preliminari, inviate prima di un eventuale accertamento fiscale. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

La procedura

Con la procedura in questione, prima che l’Agenzia invii un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione ha l’opportunità di correggere l’errore o l’omissione. Ad esempio, si possono considerare i casi di omessa comunicazione dell’Iva o di dichiarazioni Iva non presentate. Un esempio classico sono le discrepanze nella dichiarazione Isa (Indici sintetici di affidabilità).

Errori e omissioni fiscali

Gli errori e le omissioni fiscali possono essere corretti tramite il “ravvedimento operoso”. Una volta ricevuta la lettera di compliance, il contribuente deve inviare una dichiarazione integrativa in cui vengono indicati i redditi o gli imponibili non dichiarati e contestati. A questo punto, sarà necessario versare le imposte aggiuntive, gli interessi e le sanzioni per le violazioni commesse, pur essendo possibile applicare una riduzione sulle stesse.

Il pagamento delle sanzioni

Il pagamento delle sanzioni deve avvenire tramite il modello F24 e non è consentito il pagamento rateale.

Questo strumento di avviso ha dimostrato di essere efficace nel recupero delle imposte non pagate. Nel 2023, sono state inviate oltre 3 milioni di lettere di compliance, con un recupero complessivo superiore ai 4 miliardi di euro.