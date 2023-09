Patto salva-spesa, tutte le novità sui prodotti di prima necessità

Un paniere di prodotti di prima necessità a prezzi calmierati. Ecco la proposta a cui l’esecutivo, assieme alle associazioni del commercio, sta lavorando per sostenere le famiglie a superare il momento difficile che sta per arrivare.

Il patto

L’accordo tra il governo e le associazioni del commercio è in dirittura d’arrivo. Si tratta di un paniere di prodotti di prima necessità che vengono venduti a prezzi calmierati. Visti i rincari importanti i cittadini italiani si sono trovati in una situazione particolarmente critica e quindi è stato necessario ricorrere a degli aiuti specifici. La misura prenderà il via dall’1 ottobre.

La bozza

La bozza del testo riferita alla normativa in questione conta 13 articoli ed è prevista una collaborazione efficace da parte delle imprese fornitrici le quali ad agosto non avevano firmato il protocollo di intesa. All’interno delle premesse viene specificato che le associazioni dell’industria hanno manifestato l’intenzione ad aderire a un accordo specifico mirato al sostegno dei consumatori.

Il risparmio

Entro il 10 settembre si attendono le linee guida specifiche dell’accordo firmato dalle associazioni che raggruppano anche l’industria della trasformazione alimentare. L’abbattimento dei prezzi ammonterebbe circa al 10% e questo determinerebbe un risparmio medio di 155,3 euro a trimestre per una famiglia tipo. Lo affermano le stime di Assoutenti. La misura durerà fino al 31 dicembre 2023, a quel punto si valuterà, in base ai livelli dell'inflazione a fine anno, se adottare nuove misure o meno.

L’inflazione

Nonostante il trend dell’inflazione sia in discesa, l’andamento al rialzo del tasso dell’aumento dei prezzi degli scorsi mesi ha creato diversi problemi. Infatti l’impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone dell’inflazione ha ridotto loro potere d'acquisto e il loro tenore di vita. Questo aspetto è cruciale per il sistema economico italiano.