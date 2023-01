Pc e tablet gratis: come fare domanda all’Agenzia delle Entrate

L'oggetto del bando è la " Cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche ", il mittente è nientemeno che l'Agenzia delle Entrate che regala pc, tablet e server che non sono più utilizzabili per il fisco.

Chi può fare richiesta

Come si può leggere sul documento (clicca qui), l’Agenzia " effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito agli enti che ne faranno richiesta ": la procedura può essere inoltrata dagli istituti scolastici statali e paritari, dalle pubbliche amministrazioni, da enti e organismi non-profit (anche privati). Nel caso in cui da uno stesso indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) fossero inviate richieste per più enti, ognuna di queste dovrà essere inviata separatamente mentre, se lo stesso ente richiede più prodotti, sarà ritenuta valida solo l'ultima inviata in ordine cronologico. Dal momento che i pc e strumenti informatici non sono infiniti, verranno soddisfatte le domande in ordine di arrivo fino a esaurimento.

I tempi per la domanda

L'Agenzia fa sapere che la richiesta di partecipazione potrà essere inviata soltanto tramite tramite Pec alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2023. La richiesta, poi, dovrà essere applicata tramite l’applicazione on-line chiamata "Phoenice" accessibile dal sito https://www.fiscooggi.it/phoenice il cui codice identificativo è "AE2023". "I n sede di richiesta, l’ente richiedente dovrà specificare anche la o le province presso cui sarà disposto a recarsi per il ritiro delle apparecchiature ", scrive sul bando l'Agenzia. Al termine della procedura, l’app genererà automaticanete il file phoenice.xml che dovrà essere inviato tramite Pec.

Le richieste non valide

Non saranno ritenute valide tutte quelle richieste che arriveranno in forma diversa dalla Posta Elettronica Certificata, che non contentessero l’allegato previsto e non saranno presi in considerazione tutti quei messaggi di altro tipo (tipo le domande di chiarimenti). " A tali richieste non verrà dato alcun riscontro ". La graduatoria sarà stilata in ordine decrescente dagli istituti scolastici fino a tutti gli altri enti che rientrano in varie categorie. L'Agenzia delle Entrate aggiunge che, a parità di soddisfazione dei criteri suddetti, " la graduatoria sarà ordinata mediante sorteggio basato sull’estrazione del Lotto del giorno 4/2/2023".