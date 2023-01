Pensioni, arrivano gli aumenti: ecco chi guadagnerà di più

Ottime notizie per le pensioni del mese di febbraio: gli importi saranno più ricchi grazie all'adeguamento dei trattamenti pensionistici che sarebbe già dovuto scattare in questo mese ma che per ragioni tecniche è stato rimandato di 30 giorni come ha spiegato l'Inps. La rivalutazione degli assegni si rende necessaria a causa dell'inflazione e del minor potere d'acquisto sui beni di prima necessità che spaziano dai generi alimentari per arrivare al costo di bollette e carburanti.

Ma di quanti saranno questi aumenti? Come scrive il portale Sostariffe sarà pari al 7,3% di cui il 5,3% sugli assegni previdenziali di gennaio 2023 mentre il restante 2% è già stato pagato nel mese di novembre 2022 come era stato stabilito dal precedente governo Draghi. In cifre, si avranno pensioni minime non inferiori a 600 euro per tutti gli over 75 (rispetto ai 525 euro del 2022) ma che, grazie al nuovo governo che applica la rivalutazione perequativa," l’assegno pensionistico minimo per chi ha 75 o più anni d’età sarà in totale di 697 euro a febbraio 2023" . Chi ha meno di 75 anni, invece, non raggiungerà le 600 euro ma spetterà un'altra rivalutazione (1,5%) sull'inflazione con un assegno pari a 570 euro.

Gli esperti evidenziano che " la rivalutazione al 100% spetta solo agli assegni non superiori a quattro volte il trattamento minimo, ovvero fino a circa 2.100 euro " mentre per le cifre più alte saranno tagliati gli aumenti così come previsto dalla Legge di Bilancio che ha previsto sei scaglioni inceve di tre e quindi, in percentuale, grazie a questo meccanismo le pensioni saranno più alte. Ad esempio: chi percepisce una pensione lorda pari a 2.626 euro riceverà circa 160 euro in più, chi percepisce una pensione compresa tra quella cifra e 3.150 euro avrà una rivalutazione del 53% come scritto dal Corriere della Sera. Infine, chi prende 3.150 euro si troverà sul conto corrente circa 120 euro in più.

Le date da segnare sul calendario sono le seguenti: mercoledì 1° febbraio gli assegni saranno erogati alle persone con cognomi compresi tra A e C; giovedì 2 febbraio dalla D alla K, venerdì 3 febbraio sarà la volta dei cognomi dalla L alla P e sabato 4 febbraio per tutti quelli dalla Q alla Z. Questo calendario reso noto dall'Inps ricorda che l'assegno sarà versato sia sul conto corrente bancario o su quello postale. Chi non vorrà ricevere l'accredito dovrà recarsi alle Poste soltanto nel giorno previsto così da evitare di formare file e code inutili.