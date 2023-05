Pensioni di giugno in arrivo: ecco le date e le trattenute

Sono in arrivo le pensioni relative al mese di giugno 2023. Sul portale dell'Inps risultano già disponibili i cedolini, mentre per coloro che hanno richiesto la comunicazione via Pec, il resoconto sarà inviato nei prossimi giorni. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora fino al primo giorno bancabile del mese, che a giugno è identico per chi riceve l'accredito su conto corrente postale e bancario.

Il calendario

Il pagamento della pensione sarà effettuato su conti correnti, Libretti di Risparmio o Postepay Evolution con valuta 1 giugno, e a partire dalla medesima data i titolari di trattamenti pensionistici e indennità di accompagnamento potranno ritirare il loro assegno presso gli sportelli di Poste Italiane, seguendo il calendario basato sulla turnazione alfabetica che viene indicato dalla stessa azienda per evitare code e inutili lunghe attese. L'ordine per il ritiro delle pensioni Inps di giugno, in base alla lettera iniziale del proprio cognome, dovrebbe essere il seguente:

- giovedì 1° giugno 2023 per i cognomi dalla A alla B;

- sabato 3 giugno 2023 (solo la mattina) per i cognomi dalla C alla D;

- lunedì 5 giugno 2023 per i cognomi compresi tra la lettera E e la K;

- martedì 6 giugno 2023 per i cognomi compresi tra la lettera L e la O;

- mercoledì 7 giugno 2023 per i cognomi compresi tra la lettera P e la R;

- giovedì 8 giugno 2023 per i cognomi compresi tra la lettera S e la Z.

I possessori di Postepay Evolution oppure di carte di debito connesse a conti correnti o Libretti di Risparmio potranno prelevare la loro pensione in contanti direttamente presso i circa 8mila Postamat diffusi sull'intero territorio nazionale.

Il cedolino

Per poter consultare online il proprio cedolino, verificando quindi sia l'importo spettante che le eventuali trattenute relative alla mensilità in arrivo, basta recarsi sul portale web dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Sarà poi necessario accedere alla propria area privata tramite le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Dopo aver cliccato su MyInps, bisogna raggiungere la sezione "Prestazioni e Servizi", e infine selezionare "Cedolino pensione e servizi collegati".

Anche il prossimo mese, a parte le ritenute Irpef e l'acconto della addizionale comunale, saranno trattenute le addizionali regionali e comunali relative all'anno di imposta 2022. Come di consueto, queste vengono effettuate in 11 rate nel corso dell'anno successivo a quello cui sono riferite.