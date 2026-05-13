Pneumatici, occhio alla scadenza del 15 maggio: scatta l'obbligo di quelli estivi

Come ogni anno, con l'arrivo della stagione più calda, decade l'obbligo di utilizzare pneumatici invernali. Le dotazioni invernali, indispensabili per la sicurezza su strada, devono essere mantenute dal 15 novembre al 15 aprile. Oltre questa data si è tenuti a passare alle gomme estive, ma viene concessa una finestra di un mese per consentire agli automobilisti di mettersi in regola e permettere alle varie officine di operare.

Fra pochi giorni, vale a dire il 15 maggio, scadrà il mese di finestra e tutti i veicoli dovranno aver abbandonato gli pneumatici invernali in favore di quelli estivi, più appropriati per i viaggi su strada. Non tutti gli automobilisti, tuttavia, sono tenuti a effettuare il cambio: è importante vedere quali sono le specifiche tecniche delle ruote che abbiamo in dotazione.

La norma, infatti, prevede due eccezioni.

Le ruote con marcatura M+S (o simbolo del fiocco di neve 3PMSF) sono da considerarsi All Season e possono essere considerate valide sia in estate che in inverno. Stesso discorso per chi usa pneumatici invernali che però hanno un indice di velocità pari o superiore rispetto a quella prevista nella carta di circolazione (se il dato fosse inferiore, il cambio sarebbe necessario). In entrambi i casi le ruote sono in regola e non si si deve procedere con la sostituzione.

A parte queste due eccezioni, tutte le altre vetture dovranno procedere al cambio gomme entro e non oltre il 15 maggio.

Al solito, è importante capire che queste norme non esistono per tormentare gli automobilisti, quanto piuttosto per garantire la sicurezza sulle strade. Gomme sbagliate per la stagione tendono a consumarsi più in fretta, hanno periodi di frenata più lunghi, ed espongono maggiormente a rischi. La mescola degli pneumatici estivi è più rigida rispetto a quella usata per gli invernali perché deve resistere alle alte temperature e mantenersi compatta.

L'obbligo di cambio stagionale è previsto dall'art.78 del Codice della Strada. Per i trasgressori sono previste delle sanzioni, anche piuttosto importanti. Chi non rispetta l'obbligo e viene trovato con gli pneumatici sbagliati rischia una sanzione amministrativa che va dai 430 ai 1.731 euro. L'entità della sanzione cambia a seconda del tratto di strada su cui si viene sorpresi a viaggiare.

In autostrada, ad esempio, la multa è maggiore perché il rischio stesso è maggiore. Oltre a ciò, in casi di estrema gravità, è prevista anche la decurtazione di 3 punti dalla patente, con tanto di ritiro del libretto di circolazione e revisione straordinaria dell'automobile.