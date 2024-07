Polizze auto meno care con la portabilità dei dati delle scatole nere

Ascolta ora 00:00 00:00

Sconti sulla polizza auto? Saranno possibili grazie alla portabilità dei dati presenti sulla scatola nera. Stiamo parlando di uno strumento che è stato inserito nella prossima legge per la concorrenza e consentirà di ottenere prezzi favorevoli proprio sulla copertura assicurativa. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

La scatola nera

La scatola nera è un dispositivo elettronico dotato di un localizzatore GPS che, una volta installato sul veicolo, permette il monitoraggio delle informazioni inerenti al mezzo di trasporto e allo stile di guida del suo conducente. Nello specifico, in caso di incidenti stradali, l'Event Data Recorder (EDR) consente di registrare i dati prima, durante e dopo il sinistro, per determinare le responsabilità. Con l'uso del GPS, è possibile raccogliere e incrociare informazioni per ricostruire lo stile di guida e il comportamento del conducente. Questo strumento può rivelarsi prezioso nella ricostruzione degli incidenti e nella gestione dei risarcimenti per le compagnie assicurative. Grazie all'uso della scatola nera nelle auto gli automobilisti possono beneficiare di uno sconto di almeno il 10% sulla polizza RCA. Inoltre sono dieci milioni i dispositivi già installati in Italia. Tuttavia, come evidenziato dall'IVASS, l'autorità di vigilanza del settore, quando si cambia compagnia assicurativa, l'utente non può trasferire i dati registrati dalla scatola nera insieme alla classe di merito. Queste informazioni, che tracciano i movimenti del veicolo e lo stile di guida del conducente, hanno l'obiettivo di ridurre le frodi sui sinistri e forniscono una valutazione più accurata dell'affidabilità del guidatore.

La normativa

Il governo ha lavorato intensamente su questa misura, inclusa nel nuovo disegno di legge sulla Concorrenza. Su spinta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà resa possibile la portabilità della scatola nera. Questa novità permetterà agli assicurati di trasferire i dati raccolti dal dispositivo a una nuova compagnia, continuando così a usufruire dello sconto anche cambiando assicuratore.

La situazione attuale

Secondo la normativa vigente, lo sconto per i conducenti più virtuosi entra in vigore dal secondo anno di installazione della scatola nera, a condizione di non cambiare compagnia assicurativa. Tuttavia, i dati registrati dal dispositivo non sono trasferibili. Di conseguenza, la scatola nera riduce del 60% la probabilità di cambiare compagnia, diventando un ostacolo alla concorrenza.

L'assicurato coperto da un contratto con scatola nera beneficia degli sconti legati alle abitudini di guida, ma deve rinunciare agli sconti di benvenuto offerti da altre compagnie. Le riduzioni di prezzo possono arrivare fino al 20%.