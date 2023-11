Rivoluzione bancomat: ora si potrà prelevare nei negozi

Il governo sta pensando di inserire in manovra una misura che consenta ai cittadini di prelevare denaro contante negli esercizi commerciali dotati di Pos, con l'obiettivo di bilanciare in qualche modo la chiusura degli sportelli bancari tradizionali, soprattutto nei piccoli comuni.

Si tratta di un modo per dare a chiunque la possibilità di accedere ai contanti e di poterli utilizzare, modernizzando da un lato il sistema dei prelievi e dall'altro venendo incontro alle esigenze di tutti quegli italiani che vivono in comuni con pochi abitanti o in alcune zone più interne del Paese e quindi in genere meno servite. Così facendo si potrebbe riequilibrare una situazione che sta vedendo, in particolar modo negli ultimi tempi, l'eliminazione degli sportelli bancari tradizionali, oggi diffusi sul territorio nazionale in modo decisamente meno capillare rispetto al passato, e quindi di fornire uno strumento in più per contrastare il depopolamento di alcune zone dello Stivale.

Allo stato attuale delle cose il Pos viene usato soprattutto effettuare il pagamento tramite carte di debito o credito nei negozi. Il piano sarebbe quello di ampliare le loro funzioni trasformandoli, pur con dei limiti, in sportelli bancomat per prelevare contanti.

Si dovrebbe comunque trattare di una possibilità in più per i negozianti e non di un obbligo, dando quindi ai diretti interessati facoltà di scegliere se aderire o meno all'iniziativa. Per il momento non è stato fatto alcun distinguo per quanto concerne la categoria di riferimento degli esercizi commerciali, ma pare che l'esecutivo sia maggiormente indirizzato a coinvolgere soprattutto supermercati e tabaccai, in genere reperibili anche in quei piccoli centri in cui non è possibile trovare uno sportello Atm se non spostandosi in auto a volte anche di chilometri.

Si prevede di fissare un tetto massimo al prelievo di 250 euro, medesimo limite applicato anche nel caso in cui si decida di prelevare del denaro contante da uno sportello bancomat diverso da quello della propria banca. I controlli dovrebbero restare in carico all'operatore che fornisce il Pos al negoziante e a quello che rilascia la carta di credito o di debito.

Rimarrebbe da risolvere, ovviamente, una questione decisamente delicata, vale a dire quella relativa alla sicurezza degli esercizi commerciali che scelgano di aderire all'iniziativa: la presenza di una maggiore quantità di contanti destinati a coprire le operazioni di prelievo diventerebbe allettante per rapinatori e malintenzionati.