Precompilata, arriva il nuovo 730 semplificato

Novità per il 730, è in arrivo una versione semplificata. Da oggi pomeriggio, 30 aprile 2024, sarà possibile visionare online i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o che sono stati inviati da datori di lavoro, farmacie e banche. Complessivamente le informazioni trasmesse sono circa 1,3 miliardi, lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Il nuovo 730 semplificando

Grazie al nuovo 730 semplificato il cittadino dovrà interfacciarsi con un modello più intuitivo nel quale è prevista una guida specifica passo per passo fino all'invio della dichiarazione con un'interfaccia dove vengono utilizzate parole semplici. Un esempio sono i dati sull’abitazione, come rendita, contratti di locazione e interessi sul mutuo, che saranno raccolti nella nuova sezione "casa" e le informazioni su coniuge e figli in quella denominata "famiglia".

Le operazioni

Dopo l'accettazione o la modifica dei dati, che sarà possibile fare a partire dal 20 maggio, il sistema si occuperà automaticamente di inserirli nel modello. Quest'anno sarà possibile ricevere i rimborsi direttamente dall'Agenzia anche per il 730, anche se si ha un sostituto d'imposta. La scadenza per l'invio della dichiarazione è il 30 settembre 2024, mentre per il modello Redditi è il 15 ottobre. Le regole sono stabilite in un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Le novità del 2024

La maggior parte delle informazioni è inerente alle spese sanitarie, si tratta di un miliardo di documenti fiscali. I dati di questo comparto aumentano ogni anno, nel 2024, per esempio, vengono inserite anche le informazioni inviate dagli infermieri pediatrici assiemena quelle relative ai rimborsi per il bonus vista e a quelli legati agli abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Ci sono poi i contributi previdenziali come le spese universitarie per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione e le erogazioni liberali. Bisogna poi considerare i premi assicurativi dove la mole ammonta a 98 milioni di dati, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi con 75 milioni, i bonifici per ristrutturazioni con 10 milioni e gli interessi sui mutui che comprendono 9 milioni di informazioni.

Nel 2024 si aggiunge anche la possibilità di percepire idirettamente dall’Agenzia delle Entrate, anche per coloro che hanno un sostituto di imposta.