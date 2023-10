Il Nobel per l'economia a Claudia Goldin per gli studi sul "gender gap"

Claudia Goldin è la vincitrice del Nobel per l'economia per i suoi studi sul "gender gap". L'economista è co-direttore del Gender in the Economy Study Group della NBER ed è stata direttrice del programma Development of the American Economy della NBER dal 1989 al 2017. Il premio, giunto alla sua 55esima edizione, è stato assegnato alle 11.45 circa dall'Accademia reale svedese delle scienze. Questo prestigioso riconoscimento è stato istituito nel 1968 dalla Sveriges Riksbank per celebrare il loro trecentesimo anniversario e viene assegnato annualmente a individui che hanno fatto contributi eccezionali al campo delle scienze economiche.

Gli studi sul "gender gap"

Il premio Nobel assegnato oggi alla studiosa americana Claudia Goldin, dell'Università di Harvard, riguarda le ricerche della Goldin sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro e alle differenze di genere. La motivazione dell'accademia svedese delle Scienze, che ha assegnato il premio in collaborazione con la Banca di Svezia, sottolinea il contributo di Goldin nel comprendere i fattori chiave delle disparità di genere nel mercato del lavoro. Claudia Goldin, nata il 14 maggio 1946, ha ricoperto il ruolo di insegnante di economia all'Università di Harvard. È co-direttrice del Gender in the Economy Study Group dell'NBER e dalla sua lunga direzione del programma Development of the American Economy dell'NBER. Il suo contributo più recente, il libro "Career & Family: Women's Century-Long Journey into Equity" è stato pubblicato nel 2021 dalla Princeton University Press.

Il premio Nobel

A differenza degli altri premi Nobel, il premio Nobel per l'Economia non è stato previsto nel testamento del filantropo svedese Alfred Nobel. Tuttavia, dal 1969, l'istituto bancario ha creato uno speciale fondo di dotazione per finanziare il premio, garantendo così il suo status prestigioso nell'ambito delle scienze economiche. Il primo premio in scienze economiche fu assegnato a Ragnar Frisch e Jan Tinbergen, due pionieri nel campo dell'econometria. Nel corso degli anni, il premio è stato conferito a economisti di fama mondiale che hanno apportato contributi fondamentali in vari settori dell'economia. Tuttavia, è importante notare che solo due donne hanno ricevuto questo onore finora: Elinor Ostrom nel 2009 ed Esther Duflo nel 2019, sottolineando la necessità di una maggiore diversità di genere nel campo dell'economia. L'anno scorso, il Premio Nobel per l'Economia è stato assegnato a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig per la loro ricerca sui sistemi bancari e le crisi finanziarie. Nel 2021, i vincitori sono stati David Card per il suo contributo empirico al mercato del lavoro e Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens per i loro contributi metodologici alle analisi delle relazioni causali.