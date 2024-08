Un cappuccino "amaro" per il portafogli. Il prezzo è schizzato al +14,1% in tre anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo caro-caffè. Ora, anche il prezzo del cappuccino diventa salato passando da 1,39 euro del 2021 agli attuali 1,59 euro, pari a un aumento medio del 14,1% in tre anni.

A rivelarlo è Assoutenti, che ha elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), facendo una comparazione dei prezzi attuali del cappuccino servito al bar nelle principali città italiane con quelli esistenti nel 2021." Gli incrementi dei listini del caffè nei pubblici esercizi e i rialzi delle quotazioni di Robusta e Arabica registrati nell'ultimo periodo hanno avuto effetti diretti anche sul tradizionale cappuccino, determinando un sensibile aumento dei prezzi praticati ai consumatori" , afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso seccondo cui tali rincari "potrebbero modificare le abitudini degli italiani", o perlomeno dei 5,5 milioni che ogni mattina fanno colazione al bar. Secondo lo studio di Assoutenti, Bolzano è il capoluogo di Regione dove il cappuccino è più caro e ha un costo medio pari a 2,17 euro e un prezzo massimo che arriva a 2,50 euro. Subito dietro si collocando Palermo con una media di 1,87 euro e Trieste con 1,80 euro. La città più economica, invece, è Catanzaro, che ha una media di 1,28 euro e un prezzo massimo di 1,50 euro ed è seguita da Roma (1,32 euro) e Firenze (1,41 euro). Ma, la città in cui il rincaro del cappuccino è stato più rilevante è Pescara dove si è registrato un rialzo del prezzo da 1,28 euro a 1,64 euro pari al +28,1%, mentre in seconda posizione troviamo Napoli (+27,5%) e in terza Bolzano (+24%).

Il cappuccino, secondo una ricerca di Eva - European Vending & Coffee Service Association, è la bevanda al caffè internazionale nella top 3 di tutti i Paesi: in Germania (40%) e in Francia (36%) è la più bevuta dai lavoratori mentre escono di casa per andare a lavoro. Anche il 26% degli spagnoli e il 27% degli italiani prendono il cappuccino per colazione. Uno studio realizzato in collaborazione con Confida, Associazione Italiana Distribuzione Automatica, incorona, però, il caffè espresso continua ad essere la bevanda preferita dagli italiane per le pause in ufficio (78%). "È interessante notare come il cappuccino sia in realtà diventato una vera e propria passione che valica i confini nazionali", ossserva Paolo Ghidotti, Presidente di Eva.

"Un fenomeno che riesce a mettere d'accordo tutti, dal 32% dei tedeschi che non può farne a meno quando è al lavoro, sino al 17% degli italiani che, come anche francesi (26%) e spagnoli (24%), lo colloca nella top 3 dei consumi. Sarà per questo che si è deciso di stabilire una giornata internazionale dedicata alla bevanda, il Cappuccino Day, l'8 novembre".

Che aggiunge: