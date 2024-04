Pronto il bonus tredicesime fino a cento euro in più per famiglie con redditi bassi

Slitta il bonus tredicesime. Il decreto legislativo sulla revisione delle imposte Irpef e Ires che conterrebbe la misura doveva approdare nel consiglio dei ministri di ieri, ma è stato tolto a sorpresa dall’ordine del giorno della riunione diffuso poche ore prima. Non ci sono motivazioni ufficiali e, a quanto filtra, dovrebbe essere pronto per l’esame preliminare la prossima settimana.

Dal Ministero dell’Economia spiegano il rinvio con la necessità di approfondire un decreto complesso - che attua la delega fiscale - e che non avrebbe comunque carattere di urgenza. La novità nelle bozze che circolano del provvedimento è un’indennità fino a 100 euro nelle tredicesime dei lavoratori con reddito fino a 28mila euro con moglie e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato. Il bonus, si spiega nella relazione illustrativa, «a causa della limitatezza delle risorse disponibili» sarà corrisposto per il solo 2024 «ai lavoratori che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio, anche in considerazione della presenza, nel nucleo familiare, di familiari a carico fiscalmente». L’importo del bonus verrà definito entro il 15 novembre 2024.

