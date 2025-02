La truffa dell’893: ecco come funziona e a cosa stare attenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono sempre più numerose, praticamente all'ordine del giorno, le truffe che i malintenzionati architettano per far cadere in trappola ignari utenti. Tra le più gettonate e segnalate sicuramente quelle che riguardano sms o messaggi su WhatsApp sui propri telefoni cellulari. Nelle ultime ore sta circolando la truffa in cui si dovrebbe ricontattare urgentemente (non fatelo mai) numeri che iniziano per 893.

Come funziona

Se ad una prima occhiata il messaggio di testo arriva, effettivamente, da un numero italiano, è già il suo contenuto che deve destare sospetti e non essere preso minimamente in considerazione. " Abbiamo provato diverse volte a contattarla. È pregato di chiamare al numero 89342204 per delle Questioni che la riguardano ". In questo stringato testo possiamo già evidenziare la doppia falsità: la prima riguarda la bugia di essere stati contattati diverse volte visto che, in realtà, è falso come dichiarato da chi ha fatto la segnalazione. La seconda riguarda la parola "Questioni" (che per attirare l'attenzione viene scritto in maiuscolo) perché non esiste nessuna questione in sospeso.

Cosa può succedere

Chi si fa prendere dall'ansia e prova effettivamente a contattare quel numero che inizia per 893 rischia di vedere sul conto un addebito mostruoso perché si tratta di un numero che corrisponde alle "chiamate a sovrapprezzo". In pratica spesso questo sistema consiste in un operatore che risponde da un centralino e fa in modo che l'utente possa rimanere al telefono il più a lungo possibile per spillare quanto più denaro possibile.

Le segnalazioni degli utenti

Scrivendo il numero per intero sui motori di ricerca ci si accorge che sono già state numerose le segnalazioni da parte degli utenti che lo hanno bollato con " truffa dei dati personali ". Tra tutti i commenti segnaliamo quello del signor Corrado: " Attenzione, io ci sono cascato, ho richiamato pensando che fosse la Regione per la conferma di una visita e mi hanno prosciugato il credito telefonico ". Un altro utente ha scritto di aver ricevuto richieste di natura privata per motivi che non hanno voluto spiegare e che poi hanno riattaccato.

Come evitare la truffa

Insomma, massima attenzione e non rispondete mai ai numeri che iniziano per 893, sia quello inserito nell'articolo ma anche molti altri: la truffa riguarda più numerazioni, non soltanto la 89342204. " Si raccomanda di non rispondere o chiamare i numeri indicati in questo tipo di messaggio e di non fornire nessun dato personale durante la chiamata, così da non incorrere in nessuna truffa", consigliano gli esperti.

Chi sa maneggiare bene gli smartphone può anche bloccare direttamente il numero dal quale arriva il messaggio ben sapendo che, nei giorni successivi, potrebbe dover ripetere l'operazione per altri messaggi truffa che arrivano da svariati numeri di cellulare.