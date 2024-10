Cambio lavoro, attenzione alla Ral: cos’è, a cosa serve, come è composta

Nel valutare eventuali proposte di lavoro, un elemento essenziale, che può risultare decisivo anche in fase di contrattazione, è la Retribuzione annuale lorda (Ral): comprenderne il significato e le componenti permette di avere una visione chiara delle proprie entrate e delle prospettive di crescita economica. Cerchiamo di capirne di più.

Che cos’è

La Ral è il compenso totale che un lavoratore dipendente riceve in un anno, espresso in termini "lordi", ovvero prima di tutte le trattenute fiscali e previdenziali. Questo significa che la Ral comprende non solo lo stipendio base mensile, ma anche la tredicesima, eventuali premi, bonus o altre componenti della retribuzione. In pratica, è la somma che il datore di lavoro spende per il dipendente in un anno. Quando si parla di stipendio, spesso si tende a confondere la Ral con il netto mensile che si riceve sul conto. Tuttavia, per ottenere lo stipendio netto dal lordo, bisogna sottrarre una serie di trattenute che incidono sensibilmente sulla cifra finale. Queste trattenute includono:

- la tassazione Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), che si calcola su scaglioni: più alta è la Ral, più elevata sarà l’aliquota applicata;

- i contributi previdenziali che vengono destinati all’Inps per coprire la pensione e altre prestazioni sociali come la disoccupazione;

- altri contributi o detrazioni, come la previdenza complementare o assicurazioni sanitarie, che variano a seconda del contratto;

Per dare un’idea pratica: con una Ral di 30.000 euro all'anno, lo stipendio netto mensile potrebbe aggirarsi intorno ai 1.750 euro, considerando trattenute fiscali e previdenziali che variano mediamente tra il 30 e il 40% della Retribuzione annua lorda. Si tratta naturalmente di un calcolo indicativo, poiché le trattenute dipendono da fattori come, ad esempio, il numero di figli a carico.

La Ral è importante soprattutto durante la negoziazione salariale: quando si discute di stipendi con un datore di lavoro, è la cifra che si usa per definire il compenso complessivo. Inoltre, è utile per fare confronti tra diverse offerte di lavoro, poiché il netto può variare molto a seconda della tassazione e delle detrazioni applicabili in diversi contesti.

Voci aggiuntive

Oltre allo stipendio base, la Ral può includere diverse componenti variabili, che possono incidere sul valore complessivo percepito dal dipendente. Alcune di queste sono:

- tredicesima e quattordicesima: in molti contratti il lavoratore ha diritto a una tredicesima mensilità e, in alcuni casi, anche a una quattordicesima. Queste sono già incluse nel calcolo della Ral;

- bonus e premi di risultato: molte aziende offrono incentivi legati alle prestazioni o ai risultati aziendali; anche questi vengono considerati parte della Ral;

- benefit aziendali: auto aziendale, buoni pasto, assicurazioni sanitarie private o fondi pensione integrativi possono far parte del pacchetto di compensi, sebbene alcuni non siano inclusi nella Ral ma incidano comunque sul vantaggio complessivo per il lavoratore.

Differenza tra Ral e Rga

La Rga (Retribuzione globale annua) è una misura più ampia rispetto alla Ral e può comprendere benefit non monetari o altre forme di compensazione non incluse nella retribuzione diretta. La differenza tra i due concetti è che la Ral si limita agli importi lordi percepiti in denaro, mentre la Rga considera tutto il "pacchetto" di vantaggi ricevuti dal lavoratore. Valorizzando questi elementi in termini monetari, il totale della retribuzione del lavoratore risulta aumentato.

Tassazione progressiva

L’Italia applica una tassazione progressiva sull'Irpef. Gli scaglioni attuali (che potrebbero cambiare nel tempo) vanno da una tassazione del 23% per i redditi più bassi, fino ad arrivare al 43% per quelli più alti. Questo significa che una parte della Ral potrebbe essere tassata a un'aliquota più bassa, mentre l'ultima parte, se si supera un determinato scaglione, verrà tassata di più.

Effetto delle detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali possono incidere in maniera importante sullo stipendio netto. Per esempio, le detrazioni per familiari a carico (come figli o coniuge) permettono di ridurre l'Irpef; le detrazioni per lavoro dipendente si applicano in funzione del reddito lordo e diminuiscono man mano che il reddito aumenta.

Contributi previdenziali e differenze tra settori

Il tipo di contratto e il settore di appartenenza possono influenzare i contributi previdenziali. Ad esempio, i contributi Inps sono diversi per i dipendenti del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato, così come variano tra lavoratori a tempo indeterminato, determinato o autonomi.

Incidenza degli scatti di anzianità

In molti contratti di lavoro, gli scatti di anzianità prevedono un aumento automatico della retribuzione in base agli anni di servizio in azienda. Questi aumenti si riflettono direttamente sulla Ral e contribuiscono a incrementare sia il lordo che il netto percepito.

Impatto della contrattazione collettiva

In Italia, la contrattazione collettiva ha un ruolo determinante nella definizione delle retribuzioni. Ogni settore ha il proprio Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro), che stabilisce i livelli salariali minimi, i diritti e le tutele per i lavoratori. Quindi, la Ral dipende anche dal contratto collettivo di riferimento, che può variare notevolmente a seconda del settore (industria, commercio, sanità, ecc.).

Ral e pensione

Altro aspetto interessante riguarda l’incidenza di questa voce sul calcolo della pensione futura.

Poiché i contributi previdenziali vengono calcolati in percentuale sulla Ral, un aumento del reddito lordo comporta non solo uno stipendio netto maggiore, ma anche una maggiore contribuzione al sistema pensionistico. Di conseguenza,durante la carriera lavorativa,percepita.