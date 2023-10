Rc Auto, Italia tra le più care d'Europa: quanto si paga

Se avete la sensazione che la vostra assicurazione auto stia diventando sempre più costosa, non siete soli. In Italia la Responsabilità civile auto (Rca) è tra le più care d'Europa, nonostante il potere d'acquisto generalmente inferiore rispetto ad altri paesi europei come la Norvegia o la Francia. Nel Belpaese si paga il 27% in più rispetto alla media europea. Lo confermano i dati dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni basandosi sul 2021.

Il premio medio

L’analisi afferma che il premio medio netto per l'Rca in Italia, quindi considerando la cifra senza carichi fiscali, ammonta circa a 289 euro. Per quanto riguarda Spagna e Francia le tariffe si aggirano sui 177 euro, in Germania sui 240 euro e nel Regno Unito, ovvero al di fuori dell'Unione Europea, si arriva a 315 euro. I dati attestano che lo stato insulare britannico è l'unica nazione più costosa del Belpaese in termini di Rca. La media europea si attesta sui 228 euro, un dato che rappresenta l'unica buona notizia in questo contesto. Nel 2012 il divario ammontava a ben 195 euro, ma ora è diminuito a 61 euro.

Cambimento importante

L’analisi in questione si basa sui dati del primo trimestre del 2023 e mostra un trend crescente dei premi medi annuali, che si sono attestati a 368 euro, un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (quando erano di 353 euro). Si tratta di un cambiamento importante poiché nell'anno precedente gli automobilisti erano riusciti a risparmiare in media il 2,4% rispetto al 2021.

L’incremento

L’incremento dei premi Rca è dovuto a diversi fattori, tra cui la crescita del numero di incidenti stradali dopo la pandemia. I dati parlano chiaro, considerando 32,9 milioni di veicoli assicurati in Italia i sinistri ammontano a 1,8 milioni di sinistri e il un costo medio è di 4.671 euro. L'inflazione ha avuto ripercussioni importanti sui costi di riparazione dei veicoli e sull'importo medio delle liquidazioni degli incidenti.

La legge 118/2022

Un altro fattore di rilievo per i premi riguarda la legge 118/2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2023. La norma ha esteso il sistema Card (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto) anche alle compagnie assicurative straniere. Chi ha stipulato una polizza ed è coinvolto negli incidenti può chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia che poi farà valere il recupero dei costi sulla compagnia dell'altra parte coinvolta nell'incidente. Sebbene questo sistema comporti un risarcimento più rapido per i danneggiati, ha anche contribuito all'aumento dei premi.

Premio medio

L’aumento dei premi Rca auto in Italia in 12 mesi per assicurare un veicolo a quattro ruote è aumentato del 27,9%, raggiungendo 614,39 euro il mese scorso, ovvero più di 130 euro in più rispetto a settembre 2022. Lo conferma una recente analisi condotta dall'Osservatorio di Facile.it.