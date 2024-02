Recensioni online, ecco quanto valgono. Attenzione ai fake

Le recensioni online false valgono 152 miliardi di dollari. I giudizi espressi in merito a prodotti, viaggi e ristoranti possono causare diversi problemi agli esercenti che, da tempo devono far fronte a pareri di clienti che non corrispondono sempre alla realtà. Dall’altra parte, però, le recensioni svolgono una funzione importante e migliorano l’esperienza di chi fa shopping online. Infatti il 77% dei consumatori consulta ciò che viene scritto sul web come afferma la piattaforma SEO BrightLocal.

Recensioni fake

Il 75% degli acquirenti a livello globale afferma di consultare regolarmente le recensioni e di sentirsi rassicurato nel leggere pareri positivi in merito a beni, servizi o luoghi da visitare. In base a quanto risulta dal report “The State of Fake Online Review” citato dal Il Sole 24 Ore e redatto da BusinessDit, il 30% delle recensioni dei clienti online sarebbero false. Inoltre il 54% dei consumatori non acquisterebbe un prodotto se avesse il sospetto di un giudizio fasullo. Il danno, come anticipato, è numericamente importante (152 miliardi di dollari) e anche in Italia, come ha spiegato a Il Sole 24 Ore Luciano Sbraga, direttore del centro studi Fipe-Confcommercio, ci sono delle ripercussioni notevoli, specialmente nel mondo della ristorazione. Le conseguenze riguardano il 6-8% dei locali dove i clienti sono fidelizzati. Nel caso in cui ci sia un basso tasso di fidelizzaziome si può arrivare anche al 20-30% dei ricavi. Sbraga afferma: “Si tratta di valori importanti che possono fare il successo o l’insuccesso di un’azienda”.

Le aziende pagano per recensioni favorevoli

Il fenomeno delle recensioni false è particolarmente diffuso, il 30% di quelle che si trovano online viene ritenuto non veritiero. La stessa percentuale riguarda i consumatori che affermano che i pareri sul web hanno un impatto sulle loro decisioni di acquisto. I soggetti che non acquisterebbero un prodotto se sospettassero che le recensioni fossero false è il 54%, mentre l'82% ne ha letta almeno una nell’ultimo anno. Il 28% dei consumatori sarebbe portato a diffidare da altre recensioni dopo averne lette di non veritiere, mentre il 26% sono gli intervistati che, dopo la lettura di una recensione fasulla, sarebbero spinti a diffidare del marchio.

Le aziende pagano dai 25 a 100 dollari per ottenere recensioni favorevoli. Su Amazon, si stima che il 42% delle recensioni possano essere false, mentre 200 milioni di recensioni sospette di spam sono state rimosse prima di essere visualizzate. Nel 2022, Google ha bloccato o rimosso 56 milioni di recensioni false, insieme al 7 milioni di profili aziendali non veritieri nel 2021.

Come combattere il fenomeno

Per combattere questo fenomeno il giorno 8 febbraio 2024, presso il Ministero del Turismo, si è svolto un tavolo di lavoro con le principali associazioni del settore alberghiero, extralberghiero, del turismo organizzato, della ristorazione e del divertimento per affrontare il problema delle recensioni false. In seguito all'impegno assunto dalla ministra Daniela Santanchè, il ministero ha preso in considerazione la direttiva comunitaria del 2019/2161 e il decreto legislativo 26/2023 (codice del consumo) per elaborare una proposta normativa.