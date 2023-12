Regali di Natale 2023, tutti i trucchi per evitare di comprare oggetti troppo costosi

Il Natale, si sa, è un periodo particolarmente costoso in quanto è frequente provvedere nell’acquistare regali per diverse persone. Infatti nel 2022 la spesa complessiva per i doni nel periodo natalizio ammonta a 7,4 miliardi di euro. A questo proposito Il Giornale ha pensato di definire alcuni consigli per poter risparmiare al meglio.

L’organizzazione prima di tutto

Innanzitutto è bene stabilire un budget per ogni singolo regalo, questo aiuterà ad avere un piano economico strutturato. Cercando di non sforare rispetto alla cifra definita, si potrà evitare di intraprendere spese eccessive che contribuiranno a non far spendere troppo. Monitorare le uscite con applicazioni specifiche oppure scrivendo semplicemente il tutto su un foglio permette di avere la situazione sotto controllo.

I regali fatti in casa e le offerte

I regali fatti in casa possono essere una buona soluzione per risparmiare e dare un valore emotivo aggiunto. Questi pensieri homemade possono essere realizzati con un budget più ridotto e consentono di donare qualcosa che è stato costruito da voi. Un esempio può essere la creazione di un album dei ricordi oppure la preparazione di un dolce natalizio. Inoltre è bene sfruttare le offerte speciali. Nei giorni che precedono il Natale vengono spesso dedicati dei periodi precisi a giornate di sconti particolarmente convenienti. Per scovare le migliori promozioni è bene controllare online e nei negozi tutti i vantaggi.

Acquistare con anticipo e le tipologie di doni

Un altro consiglio riguarda il fatto di comprare i prodotti con anticipo per non trovarsi nella situazione di dover fare acquisti last-minute che possono risultare particolarmente costosi. Confrontare i prezzi online è un buon metodo per prendere articoli a prezzi convenienti e avere tutto il tempo a disposizione per valutare la migliore offerta. Una strategia possibile per risparmiare al meglio sono i regali che consentono di vivere delle esperienze specifiche, se scelti bene questi possono risultare meno costosi. Un esempio è una cena casalinga oppure una giornata da trascorrere in un luogo particolare.

Riciclare i regali

Spesso il fatto di riciclare i regali non viene visto di buon occhio, bisogna però considerare che questa pratica è particolarmente sostenibile sia dal punto di vista economico che anche in termini di spreco per i doni ricevuti ma inutilizzati. Se quel maglione che ci è stato regalato non ci piace e non ci sta bene ma sarebbe perfetto per un amico che apprezza il genere, perché non dargli una seconda possibilità?