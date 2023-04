Rimborso biglietto treni in ritardo o cancellati: da Italo a Trenitalia, come richiederlo

Il rimborso del prezzo del biglietto del treno spesso è un diritto del viaggiatore. Soprattutto in casi come quello di oggi dove il carro di un treno merci è deragliato causando la circolazione tra Firenze e Bologna riportando danni all’infrastruttura e alla viabilità ferroviaria, è possibile ottenere un rimborso integrale, parziale o totale. Occorre muoversi con attenzione tra regole e tempi previsti da Trenitalia e da Italo. Attenzione poi alle modalità per fare domanda. Con Trenitalia serve presentare la richiesta. Italo invece riconosce automaticamente la cifra.

In quali casi è possibile chiedere il rimborso

Il servizio di rimborso per un ritardo dipende dalla durata del ritardo del treno regionale o nazionale. Trenitalia spiega che è possibile aver diritto ad un rimborso quando il ritardo è compreso tra i 30 minuti e 59 minuti (per le Frecce) ed è pari al 25% del prezzo del biglietto. Mentre se il ritardo è superiore a 59 minuti (per tutti i treni nazionali) il rimborso è pari al 25% del biglietto fino a un ritardo di 119 minuti e a un rimborso del 50% per un ritardo di almeno 120 minuti.

Quando il biglietto è stato parzialmente utilizzato è possibile ottenere il rimborso se il proseguimento del viaggio è impedito dall’interruzione della linea, dalla soppressione dei treni o dalla mancata coincidenza causata appunto dai ritardi dovuti all’incidente. Per Italo, invece, in caso di cancellazione di treni o di ritardi superiori ad un’ora si può chiedere il rimborso per la parte di viaggio di cui non si ha ancora usufruito o per l’intero viaggio. Nel caso in cui il biglietto abbia la formula andata e ritorno e il ritardo riguardi il treno di andata, è possibile ricevere o il rimborso di entrambi i biglietti oppure mantenere quello di ritorno e richiedere il rimborso solo per quello di andata. Se il ritardo è superiore a 60 minuti o la cancellazione interessa il viaggio di ritorno si può chiedere il rimborso integrale del solo il viaggio di ritorno.

Come chiedere il rimborso a Trenitalia

È possibile chiedere il rimborso del biglietto Trenitalia senza trattenute dal momento in cui si verifica l’impedimento al viaggio e fino a un anno dalla data dello stesso presso la biglietteria oppure compilando l’apposito webform disponibile sul sito dell’Azienda, solo per i biglietti ticketless, ovvero la modalità di acquisto che ti permette di salire a bordo semplicemente con il codice di prenotazione. È disponibile anche il call center Trenitalia, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o telefonicamente, oppure tramite posta a Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma. Il rimborso verrà erogato esclusivamente previa attestazione della rinuncia al viaggio, fornita nel momento in cui si è verificato l’impedimento al viaggio, da parte del personale Trenitalia o tramite il Call Center (numero a pagamento).

Come richiedere il rimborso a Italo

Per quanto riguarda Italo, l’operazione di rimborso può essere effettuata direttamente in biglietteria, chiedendo il risarcimento del biglietto, oppure dopo aver compilato il modulo a Casa Italo, disponibile sul sito web dell’Azienda. Si potrà ottenere il rimborso entro 30 giorni sul proprio conto, oppure sul conto “Italo più” per chi è iscritto. Inoltre si può chiedere il rimborso attraverso il numero verde Italo Treno, con il servizio “Pronto Italo” chiamando il 892020 (a pagamento) e indicando il codice del biglietto da rimborsare.

Italo, per velocizzare le operazioni di riaccredito, eroga il rimborso tramite Voucher, Credito Italo o, per gli iscritti al programma Italo Più, su Borsellino Italo. Per verificare l’avvenuta erogazione vai alla sezione "Fai da te" del sito italo e clicca su "Monetizza Indennizzo" se possiedi un Voucher oppure su "Verifica il tuo Credito Italo". Per verificare l’avvenuto riaccredito su Borsellino Italo, invece, è necessario accedere al sito con il proprio account.