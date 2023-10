Aumenti del 9,4%. La stangata sugli animali da compagnia

Mantenere i pet è diventato sempre più oneroso negli ultimi tempi. Cani, gatti, dagli uccellini alle tartarughe, coniglietti, criceti e serpenti. Gli animali da compagnia sono presenti in Italia nelle case di una famiglia su tre, ovvero il 37,7%. Per gli animali di casa vengono spesi quasi tre miliardi di euro in cibo, lettiere e accessori vari. Lo confermano l’analisi della Coldiretti su dati Eurispes e l’ultimo rapporto Assalco Zoomark 2023.

La situazione in Italia

Nelle case degli italiani ci sono circa 65 milioni fra gatti (10,2 milioni), cani (8,8 milioni), uccelli (12,9 milioni), pesci (30 milioni), piccoli mammiferi come criceti e conigli (circa 2 milioni) e rettili (1,4 milioni). La spesa per gli animali domestici è diventata un impegno notevole per molte famiglie italiane. Il 60% di chi ha pet in casa spende mensilmente tra i 30 e i 100 euro. Di questi solo il 22% spende meno di 30 euro al mese, mentre il 18% di chi ha un animale dedica un budget che va dai 100 ai più di 300 euro al mese.

Le cause

Nel mese di settembre 2023 la spesa per prodotti e alimenti per gli animali è cresciuta del +9,4%. Questi incrementi sono dovuti a diversi rincari a due cifre che da gennaio non si sono fermati. Anche il mercato nero fa purtroppo la sua parte. Questo business coinvolge oltre 400mila cuccioli, con un giro d’affari da 300 milioni di euro all'anno e riguarda allevamenti clandestini in Italia e arrivi illegali dall'estero. Viene presentata documentazione contraffatta per mascherare l'origine e i trattamenti vaccinali dei cuccioli, spesso trasportati in condizioni disumane.

La piaga degli abbandoni

Anche gli abbandoni hanno un ruolo cruciale in questo contesto. Nel 2023 coloro che hanno lasciato in mezzo alla strada il proprio animale sono più di 57mila anche se la cultura "pet friendly" in Italia è sempre più ramificata. Infatti sono tantissime le strutture turistiche accettano e offrono servizi dedicati agli animali da compagnia.